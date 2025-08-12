TORONTO, le 12 août 2025 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un nouveau soutien fédéral pour faire progresser la sécurité économique des femmes en situation de handicap.

Date : Le 14 août 2025



Heure : 10 h (HNE)



Lieu : Centre for Social Innovation - Annex

Salle de l'événement : The Garage (rez-de-chaussée)

720, rue Bathurst

Toronto (Ontario) M5S 2R4

Notes aux médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne doivent s'inscrire d'ici 9 h (HNE) le 14 août 2025, en envoyant un courriel à [email protected].

