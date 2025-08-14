/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien fédéral pour aider les femmes en situation de handicap à surmonter les obstacles à la sécurité économique/ English
Nouvelles fournies parFemmes et Égalité des genres Canada
14 août, 2025, 07:00 ET
TORONTO, le 12 août 2025 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un nouveau soutien fédéral pour faire progresser la sécurité économique des femmes en situation de handicap.
|
Date :
|
Le 14 août 2025
|
Heure :
|
10 h (HNE)
|
Lieu :
|
Centre for Social Innovation - Annex
|
Salle de l'événement : The Garage (rez-de-chaussée)
|
720, rue Bathurst
|
Toronto (Ontario) M5S 2R4
Notes aux médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne doivent s'inscrire d'ici 9 h (HNE) le 14 août 2025, en envoyant un courriel à [email protected].
Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :
SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada
Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]
Partager cet article