WHITEHORSE, YT, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Les collectivités du sud du Yukon réduiront les risques de feux de forêt grâce à un investissement conjoint de plus de 17 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Yukon.

Le financement a été annoncé par Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Nils Clarke, au nom de Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon.

Le financement alloué au service de gestion des feux de végétation du gouvernement du Yukon permettra de réduire les risques d'incendie dans les collectivités de Whitehorse, de Teslin et de Haines Junction. Ces collectivités font partie de la région forestière boréale du Nord et sont sujettes à de violents feux de forêt.

Cette région compte sur le service de gestion des feux de végétation pour protéger les vies, les infrastructures essentielles et les biens contre les effets des feux de forêt, tout en facilitant la création de milieux de vie résilients aux feux de forêt. Le financement soutiendra différentes phases de traitement, qui comprennent à la fois le retraitement et la construction de nouveaux coupe-feu. Avec la régénération des forêts et les nouvelles normes Intelli-feu, les précédents efforts de réduction des risques pourraient devenir moins efficaces avec le temps. Le retraitement comprend l'augmentation de l'espacement entre les arbres et l'élimination de la végétation vivante ou morte pouvant permettre aux feux de se propager sur le territoire ou aux arbres depuis le sol forestier. Les nouveaux traitements consisteront à réduire ou à gérer les matériaux inflammables ou combustibles dans l'interface entre les zones sauvages et urbaines. Ces mesures sont conformes aux normes nationales établies par Intelli-feu Canada et permettront d'accroître la résilience de ces trois collectivités face aux feux de forêt.

Citations

« Plus que jamais, il est essentiel d'investir dans des infrastructures résilientes pour aider les collectivités du Nord à se préparer et à réagir aux phénomènes naturels imprévisibles. Grâce au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, nous sommes en mesure de soutenir des projets qui renforcent la stabilité environnementale et réduisent les risques de feux de forêt à Whitehorse, à Teslin, à Haines Junction et dans les environs, protégeant ainsi ces collectivités pour les années à venir. »

Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« Malheureusement, nous sommes témoins des effets dévastateurs des feux de forêt chaque année dans le Nord. Des investissements proactifs comme ceux qui sont effectués dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes sont essentiels pour protéger nos collectivités et nos infrastructures publiques, ainsi que pour assurer la sécurité des familles. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les collectivités du Yukon continuent de constater les répercussions des changements climatiques dans le Nord. Même si nous ne pouvons pas prédire où les feux de forêt se déclareront, nous pouvons prendre des mesures pour nous protéger. Nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir investi plus de 13 millions de dollars dans ces mesures proactives et sommes heureux d'annoncer que le gouvernement du Yukon appuiera ces efforts en investissant plus de 3 millions de dollars. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités

Faits en bref

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Le gouvernement fédéral investit 13 842 900 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que la contribution du gouvernement territoriale s'élève à 3 247 500 $.

À ce jour, plus de 2,9 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 117 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens..

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

