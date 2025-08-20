Investissons dans l’ensemble du Québec pour bâtir des collectivités sûres et fortes

MONTRÉAL, le 20 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada versera plus de 557,5 millions $ au Québec cette année dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC). Cette allocation fait partie des 2,8 milliards de dollars de financement provenant du FDCC que le Québec recevra d'ici 2029 pour bâtir des collectivités avec des infrastructures plus fortes et plus résilientes.. En plus de ses autres investissements importants en matière d'infrastructure, le gouvernement du Québec contribue pour sa part à hauteur de plus de 1,7 milliard de dollars d'ici 2029 aux projets financés par le FDCC.

Investir dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, ainsi que les routes locales et les ponts - permet aux collectivités de se développer afin d'assurer la construction de plus de logements. L'annonce d'aujourd'hui reflète exactement ce que le nouveau gouvernement du Canada s'est engagé à réaliser avec le programme du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, avec la collaboration du gouvernement du Québec.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités pourront construire des infrastructures essentielles et des infrastructures de loisirs pour que les familles québécoises puissent de s'épanouir.

L'Entente administrative relative au FDCC conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec offre la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique aux besoins actuels et futurs en matière d'infrastructure des municipalités québécoises.

L'enveloppe globale, qui permettra des investissements de plus de 4,5milliards de dollars d'ici l'exercice 2028-2029, est administrée par la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL) et les sommes sont versées aux municipalités pour des projets développés en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par créer des collectivités fortes. Nous investissons dans la réalisation de nouveaux projets d'infrastructures qui soutiennent le logement et favorisent des collectivités connectées. Notre investissement au Québec renforce notre engagement à bâtir de manière audacieuse, à bâtir solidement et à bâtir ensemble dans l'ensemble des collectivités. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Notre gouvernement est fier de soutenir les villes et les municipalités du Québec dans la modernisation de leurs infrastructures essentielles. Que ce soit pour des routes plus sûres, des réseaux d'eau plus fiables ou des espaces de loisirs accessibles, l'investissement annoncé aujourd'hui donne au Québec les moyens de bâtir un avenir plus durable et plus inclusif pour ses collectivités. En soutenant les priorités locales, on s'engage à bâtir un Canada plus fort. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, ministre responsable des Langues officielles et lieutenant du Québec

« Les sommes annoncées aujourd'hui sont importantes et elles permettront aux municipalités du Québec de développer des infrastructures qui répondront aux besoins des citoyens. Cette entente garantit un financement stable pour les 10 prochaines années au bénéfice de tous les Québécois. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Les besoins en termes d'infrastructures sont grands dans toutes les régions du Québec et cette enveloppe permettra de développer, en collaboration avec les municipalités, des projets variés et essentiels qui répondent directement aux priorités locales. En unissant nos forces, nous faisons bien plus qu'investir dans nos infrastructures : nous investissons dans la qualité de vie et la vitalité de nos communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2024 et 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements en matière d'infrastructures de base. En 2025-2026, le FDCC versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités dans l'ensemble du Canada pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

(FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements en matière d'infrastructures de base. En 2025-2026, le FDCC versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités dans l'ensemble du pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures. En 2025-2026, le Québec recevra 557,5 millions $ pour effectuer des investissements stratégiques dans 19 catégories de projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi $26,6 milliards de dollars dans l'ensemble du Canada dans le cadre du FDCC, y compris plus de 6,03 milliards de dollars dans les collectivités du Québec.

milliards de dollars dans l'ensemble du dans le cadre du FDCC, y compris plus de 6,03 milliards de dollars dans les collectivités du Québec. Au Québec, c'est la SOFIL qui administre les programmes permettant de bénéficier du financement lié au FDCC via différents programmes.

Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

Produit connexe

Investissons dans l’ensemble du Québec pour bâtir des collectivités sûres et fortes

Liens connexes

Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

Société de financement des infrastructures locales

Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent le renouvellement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada pour les dix prochaines années

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Numéro sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Claudia Loupret, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances du Québec, 418-670-6413; Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances du Québec, 418-528-7382, [email protected]