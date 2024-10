NORTH BAY, ON, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le Kinoomaadziwin Education Body (KEB) et le gouvernement du Canada prennent des mesures importantes pour renforcer l'autonomie gouvernementale dans le domaine de l'éducation et améliorer les résultats scolaires des élèves des Premières Nations des Anishinabek.

Aujourd'hui, Lise Kwekkeboom, vice-présidente du KEB, aux côtés de Linda Debassige, cheffe du grand conseil de la Nation Anishinabek, et de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé un nouveau financement de plus de 20 millions de dollars par année pour soutenir l'infrastructure et la gouvernance dans le domaine de l'éducation. Cela signifie que les Premières Nations participantes du système éducatif des Anishinabek pourront s'assurer que leurs écoles soutiennent les élèves de façon optimale.

Ce financement permettra également de voir à ce que les communautés, qui comptent environ 2 000 élèves, disposent des ressources dont elles ont besoin pour réussir, tout en restant rattachées à la culture et à la langue des Anishinabek. Les communautés savent ce dont leurs enfants ont besoin. Ce financement leur permettra de tout mettre en œuvre pour le succès de la prochaine génération.

La réconciliation avec les peuples autochtones du Canada passe par une collaboration fondée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Citations

« Nous sommes heureux d'accéder à ce financement qui aidera les Premières Nations participantes du système éducatif des Anishinabek à avoir plus d'autonomie pour l'éducation de leurs élèves. Ce financement est une étape fantastique pour soutenir les communautés dans la prise de contrôle de leur éducation. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec le Canada sur les façons de soutenir les Premières Nations dans les apprentissages liés à la langue, à la culture et matières scolaires et d'améliorer et de promouvoir le bien-être et le succès des élèves, qu'ils fréquentent une école des Premières Nations ou une école intégrée aux systèmes éducatifs provinciaux. »

Lise Kwekkeboom

Directrice de l'éducation, Chippewas of Rama First Nation et secrétaire, Kinoomaadziwin Education Body

« Le système éducatif des Anishinabek a opéré et a été soutenu largement grâce aux programmes et services de financement. L'augmentation des fonds pour la gouvernance va créer plus de possibilités pour que les Premières Nations puissent pourvoir des postes-clé en enseignement et utiliser tous les programmes et services de financement au profit d'initiatives qui bénéficieront directement aux élèves Anishinabek.»

Nancy O'Donnell

Directrice de l'éducation, Kinoomaadziwin Education Body

« Nous atteignons aujourd'hui un jalon important dans notre travail de soutien et d'amélioration de l'autonomie dans le domaine de l'éducation. Je me réjouis de continuer de travailler avec notre partenaire, le Kinoomaadziwin Education Body, à des solutions communes qui font avancer les priorités liées à la réconciliation ainsi que leur vision collective d'un avenir meilleur pour les élèves dans l'ensemble du système éducatif des Anishinabek. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le Kinoomaadziwin Education Body sert 23 des 39 Premières Nations des Anishinabek de l' Ontario .

. Le financement accordé à l'organisme est le résultat de nouvelles approches en matière de politique budgétaire appliquées aux ententes sectorielles sur l'autonomie gouvernementale en matière d'éducation dans le cadre de la politique financière collaborative du Canada sur l'autonomie gouvernementale, qui a été élaborée conjointement avec les partenaires des Premières Nations et mise en œuvre en 2019 afin de mieux refléter les coûts de l'autonomie gouvernementale.

Les ententes sectorielles sur l'autonomie gouvernementale en matière d'éducation donnent aux gouvernements autochtones la possibilité de mettre en place un système scolaire qui répond aux besoins des élèves des communautés participantes et qui reflète les priorités éducatives et culturelles de ces communautés.

Le renforcement de l'autonomie gouvernementale dans le domaine de l'éducation s'inscrit dans les efforts déployés par le Canada pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 14 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

