Renforcer l'accès à de nouveaux marchés : possibilités d'exportation des bleuets canadiens vers les Philippines

OTTAWA, ON, July 28, 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada prend des mesures pour élargir et diversifier les marchés du secteur canadien des bleuets, en aidant les producteurs à exporter leurs produits de grande qualité vers les marchés internationaux. Aujourd'hui, un an après que l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a terminé avec succès une mission commerciale aux Philippines et dans d'autres marchés de la région Indo-Pacifique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a annoncé qu'il était désormais possible d'exporter des bleuets frais de la Colombie-Britannique vers les Philippines.

L'ACIA a collaboré avec le gouvernement des Philippines afin d'élaborer des exigences en matière d'exportation pouvant être respectées par l'industrie du bleuet de la Colombie-Britannique. Pour exporter des bleuets frais du Canada vers les Philippines, les producteurs et les établissements d'emballage doivent être enregistrés auprès de l'ACIA et détenir un certificat phytosanitaire. Pour être admissibles, les exportateurs doivent respecter les exigences phytosanitaires des Philippines, et les bleuets doivent être inspectés par l'ACIA avant l'exportation afin de confirmer qu'ils sont exempts de terre et d'organismes nuisibles, et emballés dans des contenants neufs ou propres.

Un programme pilote sera lancé en 2026 et s'appliquera dans un premier temps aux exportations provenant d'un champ de production et d'un établissement d'emballage déjà identifiés. La mise en œuvre complète est prévue pour 2027. L'ensemble des champs de production et les établissements d'emballage de la Colombie-Britannique pourront alors s'enregistrer pour exporter des bleuets vers les Philippines.

Garantir et élargir l'accès aux marchés internationaux pour permettre une plus grande diversification des marchés constitue une priorité pour le gouvernement du Canada. L'ACIA négocie les exigences d'importation avec ses partenaires commerciaux, communique ces exigences aux producteurs et aux établissements d'emballage au Canada et vérifie que celles-ci soient respectées en effectuant des inspections. En tant qu'agence nationale chargée de la protection des végétaux du Canada, l'ACIA s'emploie également à promouvoir un commerce sûr, à protéger les ressources végétales du pays et à collaborer avec ses homologues internationaux pour empêcher le déplacement d'espèces envahissantes susceptibles de présenter des risques pour notre environnement, nos forêts et notre économie.

Citations

« La demande croissante de produits canadiens, tant au pays qu'à l'étranger, témoigne du travail acharné et du dévouement de nos agriculteurs et de nos producteurs d'aliments. Notre gouvernement s'engage à soutenir tous les producteurs et exportateurs dans leur quête de nouveaux marchés tout en continuant de réussir au pays. »

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le nouvel accès au marché philippin est une victoire importante pour les producteurs de bleuets de la Colombie-Britannique. Il ouvre la porte à l'un des marchés de consommation à la croissance la plus rapide d'Asie et témoigne de la force des systèmes canadiens de salubrité des aliments et de protection des végétaux. Au nom de nos producteurs, nous remercions l'ACIA pour le travail qui a mené à cette réalisation, et nous sommes impatients d'apporter la qualité et la fraîcheur des bleuets de la Colombie-Britannique aux consommateurs philippins. »

Sudeshna Nambiar, directeur exécutif, Conseil des bleuets de la Colombie-Britannique

Faits en bref

La production fruitière au Canada est en plein essor : En 2024, les agriculteurs canadiens ont produit plus de 930 000 tonnes de fruits, soit suffisamment pour remplir environ 370 piscines olympiques! Il s'agit de la troisième récolte de fruits en importance des dix dernières années. Qu'est-ce qui explique cette croissance? Les canneberges, les bleuets, les fraises et les pommes ont connu des saisons particulièrement remarquables. Par exemple, la production de bleuets a bondi de près de 39 %, et celle de canneberges de plus de 29 %. Cela signifie que les producteurs canadiens ont produit suffisamment de bleuets supplémentaires pour garnir plus de 43 millions de crêpes de plus que l'an dernier!

Retour en force des bleuets en Colombie-Britannique : Après quatre années difficiles, la récolte de bleuets en corymbe de la Colombie-Britannique a connu un retour en force : en l'espace d'une année seulement, les producteurs ont produit 41 % de bleuets de plus. Imaginez un champ de bleuets qui, l'an dernier, remplissait 100 paniers : cette année, ce même champ en remplirait 141! Bien que la récolte soit encore légèrement inférieure à la moyenne, elle se classe troisième parmi les récoltes les plus importantes des cinq dernières années. Et en ce qui concerne les bleuets en corymbe, la Colombie-Britannique est véritablement le berceau de cette culture au Canada.

Les bleuets représentent un secteur d'activité très important : En 2024, le Canada a exporté pour plus de 695 millions de dollars de bleuets. À eux seuls, les bleuets ont représenté les deux tiers des recettes totales tirées des exportations de fruits par le Canada cette année-là, ce qui montre à quel point ces petits fruits sont importants pour l'économie agricole du pays.

Les producteurs qui souhaitent expédier des bleuets aux Philippines peuvent communiquer avec le bureau de l'ACIA de leur région.

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Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]