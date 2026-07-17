Rappel de diverses marque de produits viande en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Rappel de diverses marque de produits viande en raison de la bactérie Listeria monocytogenesEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
17 juil, 2026, 18:56 ET
OTTAWA, ON, le 17 juill. 2026 /CNW/ --
Produit : Produits de viande
Problème - Aliments - Contamination microbienne - Listeria
Distribution : En ligne, Quebec
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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