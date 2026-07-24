Rappel de friandise Dairy Milk Oreo (barre) de marque Cadbury en raison de la présence non déclarée de pistaches

OTTAWA, ON, le 24 juill. 2026 /CNW/ --

Produit: Friandise Dairy Milk Oreo (barre)

Problème : Aliments - Allergène - Noix

Distribution : Nationale

En ligne

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]