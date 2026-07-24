Rappel de friandise Dairy Milk Oreo (barre) de marque Cadbury en raison de la présence non déclarée de pistaches

Rappel de friandise Dairy Milk Oreo (barre) de marque Cadbury en raison de la présence non déclarée de pistachesEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
24 juil, 2026, 16:17 ET
OTTAWA, ON, le 24 juill. 2026 /CNW/ --
Produit: Friandise Dairy Milk Oreo (barre)
Problème : Aliments - Allergène - Noix
Distribution : Nationale
En ligne
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
Partager cet article