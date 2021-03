OTTAWA, ON, le 16 mars 2021 /CNW/ - Le Canada est l'un des quelque 120 pays qui se sont engagés à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. À l'heure où nous tâchons de sortir de la crise de la COVID-19 en rebâtissant en mieux, il s'agit là d'une démarche essentielle au maintien de notre compétitivité et de notre capacité de créer et de pérenniser de bons emplois dans la classe moyenne.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le ministre de l'Économie et de l'Énergie de l'Allemagne, l'honorable Peter Altmaier, ont noué aujourd'hui un partenariat énergétique établissant officiellement des collaborations dans un large éventail de dossiers d'intérêt commun, afin de favoriser la mobilisation du secteur privé et de faciliter les échanges commerciaux et l'investissement.

Annoncé en marge du Dialogue de Berlin sur la transition énergétique, ce partenariat fait du Canada un partenaire de choix pour l'Allemagne en ce qui concerne l'énergie propre, notamment l'hydrogène, les minéraux critiques et le gaz naturel liquéfié.

Le Canada et l'Allemagne mettront sur pied un comité directeur de haut niveau, dont la coprésidence sera assurée par des sous-ministres, pour promouvoir la transformation énergétique par le biais d'échanges sur les politiques, les meilleures pratiques et les technologies, ainsi que dans le cadre de projets et d'activités de coopération axés sur :

les politiques, la planification et les règlements énergétiques;

des systèmes électriques résilients pouvant intégrer d'importantes quantités d'énergies renouvelables;

l'efficacité énergétique;

le couplage sectoriel et les combustibles à faible teneur en carbone;

en carbone; l'innovation et la recherche appliquée.

Le partenariat met en relief l'importance des alliances stratégiques entre les deux pays, ainsi que la détermination du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Lors d'un débat d'experts tenu à l'occasion du dialogue, le ministre O'Regan a souligné que de profonds intérêts nous unissent à l'Allemagne et à d'autres pays européens, et que l'Allemagne a déjà placé sa confiance dans le savoir-faire et la technologie du Canada. Comme leurs ambitieux plans climatiques et leurs stratégies nationales sur l'hydrogène en font foi, les deux pays ont à cœur de bâtir un avenir énergétique propre.

La transformation énergétique jouera un rôle clé dans l'atteinte de nos objectifs climatiques. Comme le soulignent son plan climatique renforcé, Un environnement sain et une économie saine, et la Stratégie canadienne pour l'hydrogène, le Canada est un partenaire volontaire et actif sur la scène internationale et il entend continuer à travailler avec ses alliés de par le monde pour réussir la transition vers un avenir carboneutre inclusif.

Citations

« Aucune démocratie dans le monde n'a autant de ressources naturelles à sa disposition que le Canada. L'établissement de nouvelles relations internationales en matière d'énergie, comme celle-ci avec l'Allemagne, nous aidera à réduire les émissions à l'échelle planétaire. Le Canada et l'Allemagne sont tous deux résolus à éliminer progressivement le charbon, à accroître la production d'hydrogène et à fixer un prix sur la pollution. Nous visons la carboneutralité d'ici 2050 ainsi que l'édification d'une économie toujours porteuse de bons emplois et d'un avenir à faibles émissions, où tous les travailleurs auront leur place. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« L'Allemagne et le Canada sont tous deux déterminés à opérer une ambitieuse transition énergétique et à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Nos objectifs et nos défis pour les prochaines années se ressemblent : éliminer progressivement les centrales au charbon, accélérer la production d'hydrogène et son utilisation, fixer un prix national sur le carbone et promouvoir l'efficacité énergétique. Un partenariat énergétique entre nos deux pays nous aidera à trouver ensemble des solutions aux défis et à profiter de formidables possibilités de développement économique. Pour l'hydrogène en particulier, je suis persuadé que des projets de coopération bilatéraux concrets verront bientôt le jour, puisque le Canada et l'Allemagne ont des buts et des atouts très complémentaires dans ce domaine. »

Peter Altmaier

Ministre de l'Économie et de l'Énergie de l'Allemagne

Liens connexes

Protocole d'entente concernant l'établissement d'un partenariat en matière d'énergie entre le Canada et l'Allemagne

Un environnement sain et une économie saine

Stratégie canadienne pour l'hydrogène

