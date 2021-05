OTTAWA, ON, le 28 mai 2021 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID-19 a rendu la vie des familles canadiennes plus difficile. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a agi en vue de soutenir les parents durant cette crise et a contribué à rendre la vie de toutes les familles plus abordable, notamment grâce à l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Depuis son entrée en vigueur en 2016, l'ACE a mis plus d'argent dans les poches d'environ neuf familles canadiennes sur dix, a favorisé la croissance de la classe moyenne et a aidé à sortir près de 435 000 enfants de la pauvreté.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que les familles qui sont admissibles à l'ACE recevront une aide supplémentaire pouvant atteindre 1 200 dollars pour chaque enfant de moins de six ans. Cette mesure temporaire permettra de redonner directement plus d'argent aux familles canadiennes et de mieux les aider à faire face aux pressions liées à la pandémie.

Les familles dont le revenu net est de 120 000 dollars ou moins recevront un maximum de quatre paiements non imposables de 300 dollars. Les familles dont le revenu net est supérieur à 120 000 dollars recevront un maximum de quatre paiements non imposables de 150 dollars, pour un total pouvant atteindre 600 dollars. Pour veiller à ce que davantage d'argent aille aux familles qui en ont le plus besoin, les familles dont le revenu net est trop élevé pour avoir droit à l'ACE ne recevront pas ces paiements supplémentaires.

Les deux premiers paiements seront émis aujourd'hui, et ceux qui restent seront versés le 30 juillet et le 29 octobre 2021. Cette mesure profitera à environ 1,6 million de familles canadiennes et à environ 2,1 millions d'enfants de moins de six ans.

De nombreuses familles ayant de jeunes enfants ont dû assumer un large éventail de dépenses pendant la pandémie. Ces paiements leur faciliteront la vie en leur permettant de se procurer des aliments sains, de recourir à des services de garde à court terme et d'organiser des activités d'apprentissage à la maison. Pendant que nous achevons notre lutte contre la COVID-19 et que nous rebâtissons en mieux pour tout le monde, le gouvernement du Canada continuera à rendre la vie des familles canadiennes plus abordable et à faire croître la classe moyenne.



« Cet investissement immédiat dans nos enfants aidera les parents qui travaillent fort à subvenir aux besoins de leur famille en se voyant remettre directement plus d'argent dans leurs poches. Nous continuerons à rendre la vie des familles canadiennes plus abordable, à faire croître la classe moyenne et à bâtir un pays meilleur pour tout le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Ayant élevé mes enfants en tant que mère au travail, je sais à quel point il est difficile pour les parents de trouver l'équilibre entre le bien-être des enfants et les nécessités économiques. Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les familles ayant de jeunes enfants pendant que nous travaillons ensemble à amorcer la relance et à retrouver une nouvelle normalité pour tous les Canadiens. »

-- L'hon. Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Nous savons que cette année a été difficile pour les Canadiens, particulièrement pour les parents ayant de jeunes enfants. Nous cherchons continuellement les meilleures façons d'adapter nos programmes, comme l'Allocation canadienne pour enfants, afin d'aider les parents à faire face aux défis bien réels qu'ils rencontrent chaque jour, notamment pour assumer les coûts élevés liés au fait d'élever des enfants. C'est pourquoi notre gouvernement lance cette année une nouvelle mesure d'aide pour les parents, pendant que nous traversons la pandémie et continuons à rebâtir un Canada plus fort et plus prospère. »

-- L'hon. Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social



L'ACE est une prestation mensuelle non imposable fondée sur le revenu qui apporte un soutien accru à ceux qui en ont le plus besoin, pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans.

Dans le cadre d'une mesure ajoutée à l'ACE en mai 2020, le gouvernement a versé près de 2 milliards de dollars d'aide supplémentaire sous la forme d'un supplément ponctuel spécial pouvant atteindre 300 dollars par enfant. Près de 3,7 millions de familles en ont bénéficié.

par enfant. Près de 3,7 millions de familles en ont bénéficié. L'investissement d'aujourd'hui était annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 et a été approuvé le 6 mai 2021 par l'adoption du projet de loi C-14, Loi portant exécution de certaines dispositions de l'énoncé économique déposé au Parlement le 30 novembre 2020 et mettant en œuvre d'autres mesures .

a été approuvé le 6 mai 2021 par l'adoption du projet de loi C-14, . Les familles qui touchent déjà l'ACE n'ont aucune mesure à prendre pour recevoir les paiements. Cependant, les familles doivent avoir soumis leurs déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020 afin d'y avoir accès.

2020 afin d'y avoir accès. Les paiements émis aujourd'hui pour les deux premiers trimestres - janvier et avril - sont calculés en fonction du revenu familial net pour l'année 2019.

Les paiements de juillet et d'octobre seront calculés en fonction du revenu familial net pour l'année 2020. Pour cette raison, les montants que reçoivent certaines familles pourraient changer en milieu d'année.

Les familles n'ayant pas encore soumis leurs déclarations de revenus pour ces deux années pourraient quand même être admissibles à l'ACE et à l'ACE supplément pour jeunes enfants en faisant leur déclaration de revenus le plus tôt possible.

Les organismes qui touchent les allocations spéciales pour enfants (ASE) recevront également l'équivalent de l'ACE supplément pour jeunes enfants de 300 $ pour chaque enfant de moins de six ans pour lequel l'ASE est versée en janvier, avril, juillet ou octobre 2021.

