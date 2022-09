ST. ANDREWS, NB, le 13 sept. 2022 /CNW/ - Les Canadiens ressentent les effets de l'augmentation du coût de la vie, notamment la hausse des prix des aliments et des loyers. Bien que l'inflation soit un défi mondial - une conséquence de la pandémie de COVID-19 et de l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie -, nous aidons les familles à faire face aux répercussions de celle-ci en mettant plus d'argent cette année dans les poches de la classe moyenne et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que les premiers projets de loi qui seront déposés lors de la prochaine séance parlementaire rendront la vie plus abordable pour les Canadiens qui en ont le plus besoin.

Les mesures prévues dans ces projets de loi permettraient d'accomplir ce qui suit :

Doubler le crédit pour la taxe sur les produits et services (CTPS) pendant six mois , ce qui représente une aide pour environ 11 millions de citoyens et de familles bénéficiaires du crédit d'impôt, dont environ la moitié des familles canadiennes avec enfants et plus de la moitié des aînés du Canada. Les Canadiens célibataires sans enfant recevraient jusqu'à 234 $ de plus et les couples avec deux enfants recevraient jusqu'à 467 $ de plus cette année. Pour leur part, les personnes âgées toucheraient en moyenne 225 $ de plus.

Un paiement direct pouvant atteindre au total 1 300 $ par enfant au cours des deux prochaines années (jusqu'à 650 $ par année) serait versé aux familles pour couvrir le coût des soins dentaires. Il s'agit de la première étape du plan du gouvernement visant à offrir une protection dentaire aux familles dont le revenu est inférieur à 90 il permettra de fournir aux enfants de moins de 12 ans les soins dentaires dont ils ont besoin pendant que nous élaborons un programme national complet de soins dentaires. Offrir un supplément unique au programme de l'Allocation canadienne pour le logement afin de verser 500 $ à 1,8 million de locataires canadiens qui ont de la difficulté à payer leur loyer. Ce versement aura pour effet de multiplier par plus de deux l'engagement que nous avons pris dans le Budget 2022 et nous permettra d'atteindre deux fois plus de Canadiens que le nombre promis au départ. Cette allocation fédérale unique s'ajoutera à l'Allocation canadienne pour le logement qui est actuellement cofinancée et fournie par les provinces et les territoires. L'allocation fédérale sera offerte aux demandeurs dont le revenu net ajusté est inférieur à 35 000 $ pour les familles, ou à 20 000 $ pour les particuliers, et qui consacrent au moins 30 % de leur revenu au logement.

Ces mesures s'appuient sur les mesures énergiques que nous avons prises depuis 2015 pour rendre la vie plus abordable et bâtir une économie profitable à tous les Canadiens. Qu'il s'agisse de réduire les impôts de la classe moyenne et de les augmenter pour le 1 % des Canadiens les plus riches, de verser l'Allocation canadienne pour enfants et de l'augmenter chaque année pour continuer à mettre plus d'argent dans les poches de neuf familles sur 10, ou de réduire de moitié les frais des services de garde réglementés d'ici la fin de l'année pour les familles de tout le pays, nous soutenons la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

« Qu'il s'agisse d'aider les familles à payer leur loyer, de faire en sorte que les gens puissent se permettre les soins dentaires dont ils ont besoin ou de remettre des centaines de dollars dans les poches des Canadiens, ces nouvelles mesures aideront les familles qui en ont le plus besoin, au moment où elles en ont le plus besoin. À l'aube d'une nouvelle séance parlementaire, nous travaillons sans relâche afin d'obtenir des résultats pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Cet ensemble de mesures de soutien ciblées totalise plus de 4,5 milliards de dollars, dont 3,1 milliards de dollars s'ajoutent aux fonds déjà alloués dans le Budget 2022.

En doublant le crédit pour la taxe sur les produits et services pendant 6 mois, nous offrirons 2,5 milliards de dollars en soutien aux Canadiens qui en ont le plus besoin.

La Prestation dentaire canadienne consisterait en une somme de plus de 900 millions de dollars versée à l'appui de la santé dentaire à compter de 2022-2023. La Prestation dentaire canadienne destinée aux enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas assurés est la première étape du plan du gouvernement visant à offrir des soins dentaires aux familles dont le revenu est inférieur à 90 000 $ et qui n'ont pas accès à l'assurance dentaire. La Prestation dentaire canadienne offrirait aux demandeurs admissibles des paiements directs totalisant jusqu'à 650 $ par année par enfant pour des services de soins dentaires pour les demandeurs dont le revenu familial est inférieur à 70 000 $. Des paiements pouvant atteindre 390 $ par enfant seraient versés aux gens dont le revenu familial est de 70 000 $ à 79 999 $, et 260 $ seraient accordés à ceux dont le revenu familial est de 80 000 $ à 89 999 $. Les parents ou tuteurs d'enfants admissibles devront présenter une demande pour accéder aux paiements.

En plus de l'annonce d'aujourd'hui, les mesures suivantes soutiendront les Canadiens cette année :

Augmentation de la Prestation canadienne pour travailleurs grâce à un nouveau soutien de 1,7 milliard de dollars pour environ 3 millions de travailleurs à faible revenu cette année. Ainsi, les couples recevront jusqu'à 2 400 dollars de plus cette année, et les travailleurs célibataires toucheront jusqu'à 1 200 dollars de plus. La plupart des prestataires ont d'abord reçu cette aide supplémentaire lors de leur remboursement d'impôt de 2021.

Réduction de moitié en moyenne des frais de services de garde d'enfants réglementés pour les familles au Canada d'ici la fin de l'année.



Augmentation de 10 % de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) pour les personnes âgées de 75 ans et plus. En vigueur depuis juillet 2022, cette mesure permettra aux gens qui touchent une pleine pension de recevoir une aide supplémentaire de plus de 800 $ la première année et d'augmenter le nombre de prestataires de plus de 3 millions d'aînés.



Soutien accru aux étudiants en doublant le montant consacré au Programme canadien de bourses aux étudiants jusqu'en juillet 2023 et en renonçant aux intérêts dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants jusqu'en mars 2023.

Un couple de l' Ontario ayant un revenu de 45 000 $ et un enfant en garderie pourrait recevoir environ 7 800 $ de plus que les prestations qu'il touche au cours de l'année financière actuelle.

Un célibataire récemment diplômé qui vit en Alberta , occupe un poste de premier échelon et touche un revenu de 24 000 $ pourrait recevoir environ 1 300 $ de plus en prestations nouvelles et bonifiées.

Une personne âgée handicapée du Québec pourrait recevoir cette année plus de 2 500 $ de plus que l'année dernière.

Le Canada affiche le plus faible déficit parmi l'ensemble des gouvernements du G7 cette année, et son ratio de la dette nette par rapport au PIB est de loin le plus faible (32,1 % du PIB contre une moyenne de 97,5 % du PIB pour l'ensemble du groupe).

