JARDINER ENSEMBLE!

MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Du 24 au 26 mai, Espace pour la vie vous invite à amorcer votre saison de jardinage au Rendez-vous horticole du Jardin botanique. Depuis maintenant 27 ans, le Rendez-vous horticole sème l'envie de jardiner. Cette année, rencontrez des gens passionnés de plantes, procurez-vous des végétaux, découvrez de nouvelles saveurs à cultiver et à déguster, et apprenez des trucs pour soutenir la transition socioécologique par le jardinage. Le Rendez-vous horticole, organisé en collaboration avec les Amis du Jardin botanique, c'est l'événement festif du printemps au Jardin botanique de Montréal!

Une vitrine pour les initiatives socioécologiques

Cette année, le Rendez-vous horticole contribue au rayonnement des organismes locaux qui œuvrent à la transition socioécologique. Échangez avec les équipes d'organismes qui contribuent à l'éducation en environnement et soutiennent les citoyens et citoyennes dans leurs efforts de verdissement. Discutez de saisonnalité des récoltes, de sauvegarde des pollinisateurs, d'accès à une alimentation locale, de verdissement urbain dans un esprit d'inclusion et de mixité sociale, de jardinage dans les institutions de santé et de soins de long terme et d'écopâturage, entre autres sujets passionnants!

Un chapiteau des ateliers pour cultiver vos connaissances

Envie de pousser l'apprentissage plus loin ? Que ce soit pour intégrer les fines herbes dans un aménagement paysager, travailler avec les plantes alpines, jardiner avec les champignons ou apprendre à jardiner en appartement et même de tailler un petit bonsaï en famille (pour les 6 à 12 ans), les ateliers du Rendez-vous horticole (inclus dans le tarif d'entrée du Jardin botanique) vous offrent une merveilleuse occasion de cultiver vos connaissances! Consultez l'horaire complet sur espacepourlavie.ca

Des rencontres fructueuses

Vous avez des questions concernant l'aménagement paysager, l'entretien de votre jardin, la taille de vos végétaux, l'art de la fleuristerie, les étudiantes et étudiantes de l'École des métiers de l'horticulture de Montréal sont sur place pour partager des conseils. Vous aimeriez jaser de glaïeuls, de roses, de plantes alpines, de rhododendrons, de bonsaïs et de penjings? Venez rencontrer les sociétés amies du Jardin botanique. Au kiosque Mon jardin Espace pour la vie, apprenez comment accueillir la biodiversité chez soi grâce à ce programme de science participative. Discutez d'énergies vertes et de phytotechnologies au kiosque de l'Institut de recherche en biologie végétale.

Des trouvailles horticoles et gourmandes

L'édition de cette année saura plaire aussi aux personnes passionnées de gastronomie locale! Que vous cherchiez des plantes indigènes, comestibles, décoratives ou aquatiques, des trousses de culture de champignons, du fumier de grillons ou des articles d'hydroponie, les exposants et exposantes du Rendez-vous horticoles sauront vous conseiller. Les nombreux produits alimentaires d'ici et d'ailleurs raviront les papilles avides de découvertes pendant que les esprits pratico-pratiques s'intéresseront aux articles de jardinage.

Consultez le site Web d'Espace pour la vie pour connaître la liste détaillée des exposant.es et n'oubliez pas vos sacs réutilisables!

RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE espacepourlavie.ca

De 9 h à 17 h, le 24, 25 et 26 mai 2024

Le billet régulier du Jardin botanique de Montréal donne accès au Rendez-vous horticole 2024.

Vous détenez un passeport Espace pour la vie? Réservez votre entrée gratuite.

INFORMATION D'ACCÈS

Réduisez vos GES en priorisant le transport en commun (métro Pie-IX à 5 min à pied) ou le covoiturage! Les places de stationnement (payant) sont limitées.

Accès par le P1 du Jardin botanique (4101, rue Sherbrooke Est).

Pochette de presse numérique (visuels)

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,7 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

