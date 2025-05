MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - Les 7 et 8 juin, le Planétarium revêt ses habits de fête pour accueillir l'AstroFest, un événement gratuit et rassembleur auquel vous convie Espace pour la vie. Que vous soyez animé.e d'une curiosité naissante ou d'une passion dévorante pour l'Univers, l'AstroFest saura vous séduire avec sa riche programmation ayant pour thème « Mars, la vie en rouge ». Devenu, depuis 5 ans, LE rendez-vous annuel des passionné.es du ciel, l'AstroFest se déploie en deux temps dans une ambiance rétrofuturiste. Durant le jour, on y propose des activités scientifiques pour toute la famille et, samedi soir, les enthousiastes du cosmos sont conviés à une soirée guimauves, télescope, conférences, DJ et cocktails!

Mars en vedette

Planète qui cristallise tous les fantasmes de voyages spatiaux depuis des siècles, Mars est la vedette de l'exposition Rouge 2100, ouverte gratuitement jusqu'à minuit pour l'occasion! La planète rouge qui sera visible dans le ciel, très haute au-dessus de l'horizon, dès le crépuscule, sera également au cœur des animations proposées durant la journée. Un phénomène qui ne se reproduit que tous les 26 mois! Bien que nous connaissions mieux certaines régions du sol martien que le fond des océans terrestres, il reste tellement de choses à explorer sur cette planète « voisine ».

S'initier à l'astronomie, se divertir et approfondir ses connaissances

Observations au télescope du Soleil (de jour) et de la Lune et Mars (de soir), maquillage, animation déambulatoire, contes pour enfants, offre alimentaire festive ($) autour d'une programmation adaptée à un large public, tout est en place pour la grande fête de l'astronomie !



Samedi 7 juin Dimanche 8 juin Samedi, 10 h à 22 h Dimanche, 10 h à 18 h Activités scientifiques gratuites Ateliers créatifs, kiosques d'informations, expériences interactives fascinantes

et observation du ciel, etc. La chasse aux étampes pour ne rien manquer de l'AstroFest.

Fusées à eau à fabriquer et propulser vers le ciel.

Fabrique ta météorite plus vraie que nature avec de la plasticine.

Patente ta Mars-mobile en créant ton robot pour une mission sur Mars. Samedi, 19 h à 21 h Duo de conférences sous le dôme immersif Caractéristiques physiques de Mars avec notre

conférencier surprise. & Une petite visite vers Mars Questions éthiques et sociales en lien avec les

vols humains vers Mars, avec le directeur du

Planétarium, Olivier Hernandez.

Samedi, 21 h à minuit Guimauves, musique et télescopes Guimauves, cocktails ($) et observation du ciel au

télescope. Une soirée conviviale en musique

autour des braseros, avec le DJ Vincent Lemieux. En cas de mauvais temps: performance musicale

du DJ dans le théâtre du Chaos sous des

projections astronomiques.

Samedi, 9 h à minuit Dimanche, 9 h à 18 h L'exposition immersive ROUGE 2100 est accessible gratuitement tout au

long de l'AstroFest. Vérifiez les horaires Des spectacles sont proposés dans les théâtres du Planétarium tout au long

de l'AstroFest. Consultez l'horaire des films pour bonifier votre visite.

Toutes les activités de l'AstroFest sont gratuites, toutefois la programmation régulière dans les théâtres du Planétarium demeure payante.

Les activités extérieures seront annulées en cas de pluie.

Programmation complète de l'AstroFest

Modes de transport alternatifs : métro Viau, stations Bixi et autobus #34, 125, 136

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

