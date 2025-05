Winnipeg accueillera le plus grand salon touristique du Canada du 27 au 30 mai 2025.

Le Canada enregistre une forte croissance à deux chiffres des réservations de vols dans ses marchés cibles, signe d'une confiance et d'un intérêt soutenus à l'échelle mondiale.

enregistre une forte croissance à deux chiffres des réservations de vols dans ses marchés cibles, signe d'une confiance et d'un intérêt soutenus à l'échelle mondiale. Quelque 50 000 rendez-vous fixés au préalable entre les acheteurs et les vendeurs sont prévus.

En 2024, les vendeurs canadiens ont conclu des affaires d'une valeur de 65 millions de dollars au salon de RVC à Edmonton.

WINNIPEG, MB, le 26 mai 2025 /CNW/ - Rendez-vous Canada (RVC), le plus grand salon touristique au pays, réunira 500 entreprises touristiques canadiennes et plus de 400 acheteurs provenant de 22 marchés étrangers, y compris les neuf marchés cibles de Destination Canada, afin de promouvoir le Canada sur la scène mondiale et de générer des dizaines de millions de dollars de ventes.

En 2024, le tourisme a généré 130 milliards de dollars de recettes pour l'économie canadienne. C'est plus de 350 millions de dollars par jour provenant de 265 000 entreprises réparties dans 5 000 communautés aux quatre coins du pays.

Cette année, l'objectif de participation des acheteurs à RVC a déjà été dépassé, avec plus de 1 400 participants attendus à Winnipeg, dont :

plus de 400 acheteurs d'ici et d'ailleurs représentant tous les marchés cibles à la recherche de produits, d'expériences et d'hébergements touristiques canadiens;

plus de 800 vendeurs représentant 500 organisations touristiques canadiennes et des entreprises de toutes tailles, y compris des entrepreneurs autochtones;

plus de 50 000 rendez-vous fixés au préalable entre acheteurs et vendeurs.

La tenue de Rendez-vous Canada à Winnipeg ce printemps aura des répercussions positives pour la ville, notamment des retombées économiques estimées à 4,6 millions de dollars.

Les retombées économiques directes préliminaires se chiffrent à environ 2,8 millions de dollars.

À ce montant viennent s'ajouter des retombées indirectes et induites (activités interentreprises générées par les retombées directes) estimées à 1,8 million de dollars.

Au moins 4 000 chambres d'hôtel ont été réservées à Winnipeg .

Pleins feux sur les entreprises touristiques de Winnipeg et du Manitoba

Cet événement mettra Winnipeg en valeur auprès des acheteurs de voyages du monde entier en leur permettant de découvrir par eux-mêmes les attraits uniques de la ville, les expériences immédiatement commercialisables ainsi que l'accueil chaleureux des Prairies. Winnipeg a accueilli ce salon la dernière fois en 2010. C'est donc une excellente occasion de présenter toutes les nouvelles attractions et transformations qui ont changé le visage de la ville depuis.

Trente exploitants d'entreprises touristiques du Manitoba participeront au salon, dont dix pour la toute première fois. Ils rencontreront des acheteurs étrangers afin de stimuler de futures réservations pour les expériences de classe mondiale qu'offre la province. La tenue de RVC permettra d'injecter des millions de dollars dans l'économie du tourisme du Manitoba, tout en favorisant l'établissement de partenariats internationaux durables qui soutiendront la croissance de son secteur touristique tout au long de l'année.

Près de 200 acheteurs et médias à l'intention des professionnels des voyages profiteront de l'événement pour effectuer des visites de familiarisation au Manitoba et dans les autres provinces des Prairies. Ces visites immersives leur feront découvrir les joyaux cachés de la région, de la nature sauvage de Churchill à la mosaïque culturelle des communautés des Prairies. Les acheteurs et les médias pourront vivre directement les expériences authentiques qui font de cette région une destination de choix pour les voyageurs du monde entier.

À propos de Rendez-vous Canada

Rendez-vous Canada (RVC) est l'événement phare de Destination Canada, produit en collaboration avec l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC). Depuis près de 50 ans, cet événement réunit des experts mondiaux du tourisme, des entreprises canadiennes et des leaders visionnaires en vue d'accélérer la croissance de l'industrie touristique du Canada, de nouer des liens durables et de générer une importante valeur économique.

RVC illustre la collaboration au sein de l'écosystème touristique canadien, favorisant la croissance des industries dans les provinces, territoires, villes, municipalités, régions et centres de villégiature.

Les acheteurs qualifiés sont nommés par Destination Canada, qui consulte ses partenaires de l'industrie, y compris l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC). Les vendeurs qualifiés sont nommés par l'Association de l'industrie touristique du Canada, Destination Canada et des partenaires de l'industrie.

Citations

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

« Nous travaillons à bâtir l'économie la plus vigoureuse du G7, et nous reconnaissons le rôle clé que jouera le milieu des affaires pour nous appuyer en ce sens. Rendez-vous Canada est le principal salon professionnel du voyage et du tourisme au pays. Cet événement annuel favorise la création de liens entrepreneuriaux en mettant en relation des professionnels des voyages d'un océan à l'autre. Plus de 265 000 entreprises partout au pays soutiennent le tourisme et stimulent la croissance économique des communautés, grandes et petites, au bénéfice de tous les Canadiens. Cette rencontre est une belle occasion de mettre en valeur la beauté de notre pays et les expériences inoubliables que nous offrons au monde entier. » - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Destination Canada

« Le Canada se démarque comme destination sur la scène mondiale. Fort de sa longue réputation de pays amical, ouvert et accueillant, le Canada est bien placé pour gagner le cœur d'encore plus de voyageurs étrangers cette année. Rendez-vous Canada est l'occasion de s'approprier une plus grande part des 2,9 billions de dollars de dépenses de voyageurs étrangers prévues en 2025 et de contribuer ainsi à la prospérité des communautés partout au Canada », affirme Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada.

Association de l'industrie touristique du Canada

« Rendez-vous Canada illustre pleinement la vigueur et le dynamisme de notre industrie touristique, ainsi que l'intérêt qu'elle suscite à l'échelle mondiale. Lorsque les acheteurs du monde viennent au Canada pour y faire des affaires, ils n'achètent pas seulement des forfaits de voyage, ils investissent dans l'histoire du Canada, » indique Nina Kessler, présidente du conseil d'administration de l'Association de l'industrie touristique du Canada. « Ils choisissent nos paysages, nos cultures, nos communautés et surtout, nos gens. Cette confiance et cet enthousiasme témoignent de la norme d'excellence remarquable que notre industrie a travaillé si fort à définir. RVC est la preuve que le Canada continue d'établir le standard et de le rehausser année après année. »

Economic Development Winnipeg

« En tant qu'hôte de Rendez-vous Canada (RVC), aux côtés de Voyage Manitoba, nous avons le plaisir d'accueillir le monde à Winnipeg ce printemps, » de dire Natalie Thiesen, vice-présidente du tourisme à Economic Development Winnipeg et co-présidente du comité de planification de RVC 2025. « En tant qu'événement phare de Destination Canada, produit en collaboration avec l'Association de l'industrie touristique du Canada, ce salon touristique fera rayonner Winnipeg sur la scène internationale et donnera aux acheteurs étrangers un aperçu de notre industrie touristique dynamique. Winnipeg a accueilli RVC la dernière fois en 2010. Nous avons donc hâte de présenter au monde toutes les nouvelles attractions et transformations qui ont changé le visage de la ville depuis. »

Voyage Manitoba

« Rendez-vous Canada 2025 est une occasion en or de faire venir le monde au Manitoba. En tant que fiers hôtes, il nous tarde de mettre en valeur le cœur du Canada, destination où la nature est inspirante, la culture, bien vivante, et où le tourisme est un puissant moteur de croissance pour toute la province. Nous sommes prêts à accueillir le monde et à marquer les esprits », affirme Cody Chomiak, vice-président du marketing à Voyage Manitoba et co-président du comité de planification de RVC 2025.

À propos des organismes partenaires

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous croyons que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger.

Le tourisme génère 130 milliards de dollars de recettes pour l'économie canadienne. C'est plus de 350 millions de dollars par jour provenant de 265 000 entreprises réparties dans 5 000 communautés aux quatre coins du pays. Les activités de Destination Canada transforment les fonds publics en dépenses de voyageurs étrangers dans la même année, contribuant ainsi à la création d'emplois, au PIB et aux recettes fiscales presque instantanément. Chaque dollar investi dans Destination Canada donne un rendement financier mesurable pour les entreprises canadiennes, la main-d'œuvre, les communautés et les gouvernements.

La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires s'appuie sur des données mondiales pour cibler et attirer les événements internationaux qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

www.destinationcanada.com/fr

À propos de l'Association de l'industrie touristique du Canada

L'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) est la voix de l'économie du tourisme au pays. Depuis 1930, l'AITC favorise la croissance et la compétitivité du secteur touristique en misant sur la défense des intérêts, des partenariats stratégiques et le leadership.

L'AITC représente des entreprises et des associations dans l'ensemble du pays et veille à ce que le tourisme soit reconnu comme moteur essentiel de l'économie, de la culture et de l'attrait mondial du Canada.

À propos d'Economic Development Winnipeg

Economic Development Winnipeg inc. (EDW) est le principal organisme de développement économique de la ville et le champion de la croissance locale. Il s'appuie sur des analyses d'experts pour mettre en valeur les avantages de Winnipeg et montrer qu'il s'agit d'une ville où il fait bon vivre, travailler et voyager.

Gouverné par un conseil d'administration issu du secteur privé et guidé par les besoins de la communauté d'affaires, EDW cultive l'économie locale en attirant à Winnipeg des affaires, des investissements, des événements et des gens.

L'équipe du développement des affaires YES! Winnipeg fait la promotion de la ville comme l'endroit idéal pour les nouvelles entreprises, l'expansion, les investissements et les grands talents et propose une gamme de services spécialisés, de renseignements sur les marchés et de relations d'affaires pour favoriser la croissance et l'investissement à Winnipeg.

Organisme de marketing de destination officiel de Winnipeg, Tourism Winnipeg dirige tous les efforts visant à attirer des visiteurs, des événements spéciaux, des événements sportifs, des réunions et des congrès à Winnipeg, tout en veillant à offrir aux résidents et aux visiteurs la meilleure expérience possible.

À propos de Voyage Manitoba

Voyage Manitoba dirige et stimule la croissance durable de l'industrie touristique de la province, qui représente 1,82 milliard de dollars. En partenariat avec l'industrie, cette société d'État provinciale est responsable du marketing touristique, des services d'information aux visiteurs, de la recherche et des renseignements au public.

SOURCE Destination Canada

Pour faire une demande d'entrevue ou pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec : Nicole Clark ou Anita Berthier à [email protected].