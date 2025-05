Aider les communautés à intégrer le tourisme dans leur planification municipale et à exploiter les 130 milliards de dollars qu'il apporte chaque année à l'économie canadienne.

OTTAWA, ON, le 30 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Destination Canada, en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM), lance deux nouvelles boîtes à outils de développement des destinations touristiques en présence de plus de 1 500 élus lors du congrès annuel et salon professionnel de la FCM.

Les deux boîtes à outils - l'une destinée aux communautés canadiennes rurales et l'autre, aux communautés nordiques et isolées - sont conçues pour aider les municipalités à développer des destinations touristiques dynamiques, durables et compétitives. Ces ressources sont le fruit du partenariat continu et d'une étroite collaboration entre Destination Canada et la FCM et reflètent les observations de leurs caucus des communautés isolées, rurales et nordiques.

Les boîtes à outils s'inscrivent dans la stratégie Tourisme 2030 de Destination Canada et ciblent les communautés qui en sont à leurs débuts et qui n'ont pas forcément d'organismes ou de personnel spécialisés dans le tourisme. Ces ressources exhaustives offrent des conseils pratiques sur l'innovation touristique, la participation communautaire, les partenariats autochtones et les pratiques de tourisme régénérateur. Elles aident à définir l'écosystème touristique et montrent comment les destinations peuvent tirer parti des derniers renseignements et analyses touristiques de Destination Canada, qui soulignent aussi la valeur croissante de l'économie du tourisme.

Les boîtes à outils seront accessibles sur le site Web de Destination Canada et diffusées sur les canaux de communication de la FCM, laquelle englobe 2 100 municipalités de toutes tailles et représente plus de 92 % de la population canadienne d'un océan à l'autre.

Contenu des boîtes à outils :

Liste de vérification : Guide pratique pour aider les communautés à se lancer dans la planification touristique.

Préparation à l'investissement : Outils pour évaluer si une communauté est prête pour l'investissement, notamment en ce qui concerne le zonage, les règlements et les cadres de collaboration.

Ressources : Liens vers des vidéos, des études de cas, des pratiques exemplaires et des ressources existantes des provinces, territoires et organismes.

Éléments clés

Études de cas : Des exemples comme le programme « Stagiaires à tout faire » au Yukon , qui met en valeur l'engagement communautaire et les expériences transformatrices des visiteurs.

Possibilités pour les jeunes : Accent sur la création d'emplois de qualité pour attirer et garder les jeunes dans ces communautés.

Les boîtes à outils seront présentées pour la première fois lors de la séance « Demandez aux experts » du congrès annuel de la FCM, qui se tiendra du 29 mai au 2 juin à Ottawa. Au cours de cet atelier, des panélistes municipaux exprimeront leur point de vue sur la diversification économique et souligneront l'importance du tourisme dans le paysage incertain d'aujourd'hui. L'échange portera sur la façon dont les boîtes à outils peuvent faciliter le développement touristique et l'engagement communautaire, améliorer l'expérience des visiteurs et des résidents, et stimuler une croissance économique durable en élargissant l'économie du tourisme à de nouvelles régions.

Le potentiel du tourisme

En 2024, le tourisme a généré 130 milliards de dollars de recettes pour l'économie canadienne. C'est plus de 350 millions de dollars par jour provenant de 265 000 entreprises réparties dans 5 000 communautés aux quatre coins du pays.

On compte près de 18 000 entreprises touristiques dans les communautés isolées.

dans les communautés isolées. Le Canada compte plus de 1 900 entreprises touristiques autochtones .

compte . Les dépenses directes des visiteurs au pays soutiennent 704 400 emplois, soit plus que l'ensemble des emplois dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche, de l'exploitation minière, pétrolière et gazière et de l'exploitation en carrière réunis.

Le tourisme est un puissant moteur de croissance économique. Il ouvre des débouchés économiques dans divers secteurs tels que l'hôtellerie, le transport, la vente au détail, les arts et la culture, et le divertissement, tout en améliorant la qualité de vie dans les communautés.

Les boîtes à outils de développement des destinations touristiques reflètent l'engagement de Destination Canada à soutenir les municipalités à l'aide de stratégies concrètes et de solutions novatrices, à relier les communautés à l'écosystème touristique et à dynamiser leur économie du tourisme.

Citations

« Le tourisme est un puissant moteur économique et une source importante de croissance et de prospérité aux quatre coins du pays. En soutenant les voyages et le tourisme à l'échelle communautaire, nous ouvrons des possibilités prometteuses, y compris pour les Autochtones, tout en renforçant le tissu économique de nos collectivités. Ces trousses donneront aux communautés nordiques, éloignées et rurales les moyens de faire fond sur leurs forces uniques, de rehausser leur qualité de vie et de façonner un secteur touristique reflétant leur identité et leurs valeurs. » - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

« Les communautés rurales, éloignées et nordiques du Canada offrent des paysages à couper le souffle et des expériences culturelles hors du commun. Elles jouent un rôle important dans ce qui fait la spécificité de notre industrie touristique. Les entreprises et les communautés locales pourront utiliser ces nouvelles boîtes à outils pratiques pour faire valoir leurs forces et développer le tourisme de façon intelligente et durable, pour le plus grand bien de nos communautés sur le terrain. » - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

« Les nouvelles boîtes à outils de Destination Canada sont un pas en avant décisif pour donner à nos leaders municipaux les moyens de développer des destinations authentiques, durables et compétitives, affirme Gracen Chungath, vice-présidente principale, Investissements et Développement des destinations. Grâce à une stratégie de développement de la destination intentionnelle intégrée au plan communautaire, les autorités municipales, les résidents et les entreprises poursuivent un objectif commun, ce qui a pour effet d'accroître la valeur du tourisme pour tous. »

