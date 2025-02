Aide la population canadienne à comprendre le rôle important que joue le tourisme dans les communautés.

population canadienne à comprendre le rôle important que joue le tourisme dans les communautés. Offre aux chefs de file de l'industrie, aux entreprises et aux responsables politiques des renseignements de partout au pays pour façonner l'avenir du tourisme dans leurs communautés et favoriser la prospérité.

Données provinciales et territoriales issues d'une centaine de sources et de 30 indicateurs et réparties en 6 catégories centrales.

VANCOUVER, BC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Destination Canada a publié un outil de mesure unique en son genre qui va bien au-delà des paramètres traditionnels tels que les dépenses et les arrivées de visiteurs pour évaluer l'ensemble des retombées du tourisme pour la population canadienne. L'indice de prospérité et de bien-être du tourisme met en lumière le rôle du secteur pour donner du pouvoir aux communautés, préserver la culture, protéger les attraits naturels du Canada et stimuler la croissance économique, soulignant ainsi la capacité du tourisme à renforcer les économies locales tout en améliorant la compétitivité du Canada sur la scène mondiale.

La croissance à long terme du tourisme dépend de l'équilibre entre les recettes économiques et des paramètres essentiels tels que l'emploi, les infrastructures et les expériences transformatrices. L'indice établit un cadre pour mesurer ces contributions. Il est composé de six catégories interconnectées qui génèrent des recettes, élargissent l'assiette d'imposition, favorisent le réinvestissement et dynamisent la demande, gage d'une prospérité à long terme pour les communautés de l'ensemble du pays :

Économie : étudie le rôle du tourisme en tant que moteur d'une croissance économique et d'une prospérité durables.

étudie le rôle du tourisme en tant que moteur d'une croissance économique et d'une prospérité durables. Emploi : met l'accent sur l'inclusion et évalue la mesure dans laquelle le tourisme crée des emplois de qualité, accessibles et diversifiés.

met l'accent sur l'inclusion et évalue la mesure dans laquelle le tourisme crée des emplois de qualité, accessibles et diversifiés. Soutien : mesure l'incidence du tourisme sur les infrastructures qui servent à la fois au tourisme et aux communautés locales et qui contribuent à l'accessibilité et à la durabilité à long terme.

mesure l'incidence du tourisme sur les infrastructures qui servent à la fois au tourisme et aux communautés locales et qui contribuent à l'accessibilité et à la durabilité à long terme. Environnement : étudie l'empreinte environnementale du tourisme, notamment les pratiques de durabilité et la gestion des ressources.

étudie l'empreinte environnementale du tourisme, notamment les pratiques de durabilité et la gestion des ressources. Engagement : évalue le rôle du tourisme pour favoriser l'inclusion sociale et préserver le patrimoine culturel.

évalue le rôle du tourisme pour favoriser l'inclusion sociale et préserver le patrimoine culturel. Expérience : analyse dans quelle mesure le tourisme enrichit la vie des invités et leur propose des expériences transformatrices et mémorables.

L'indice constitue un outil stratégique pour les chefs de file de l'industrie, les responsables politiques et les entreprises puisqu'il fournit des renseignements fondés sur des données et souligne les pratiques exemplaires observées dans l'ensemble du pays en vue d'orienter la prise de décision et de tirer parti du potentiel de croissance du tourisme. Le secteur étant promis à une croissance supérieure à celle de l'ensemble de l'économie canadienne, des investissements stratégiques sont indispensables pour que les communautés partout au Canada soient en mesure de tirer parti des possibilités qui s'offrent à elles.

« Nous savons que le tourisme au Canada offre bien plus que des avantages financiers. Il rassemble les gens, favorise la durabilité des collectivités et améliore la compréhension culturelle commune. Des citoyens partout au pays, des petites aux grandes villes, participent à l'économie touristique, et grâce au nouvel outil novateur de Destination Canada, nous pourrons mieux mesurer leur apport et en comprendre les ramifications, ce qui nous permettra de soutenir leur travail au moyen d'investissements mieux ciblés à l'avenir. Une fois de plus, le secteur touristique canadien ouvre la voie, » déclare l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

« Face à l'intensification de la concurrence mondiale, le Canada doit exploiter pleinement le potentiel du tourisme pour stimuler la prospérité économique et bâtir des communautés florissantes et résilientes, déclare Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada. Nous avons élaboré cet indice en reconnaissant que la croissance économique ne se conçoit pas en vase clos; elle fait partie d'un écosystème plus vaste dans lequel des communautés dynamiques, la préservation de la culture et l'intendance environnementale sont indispensables. En analysant les retombées du tourisme sous tous les angles, nous pouvons générer des effets bénéfiques à plus long terme qui appuient les communautés et consolident la position du Canada en tant que chef de file en matière de tourisme durable. »

L'indice est une clé de voûte de la stratégie de Destination Canada, Tourisme 2030 : un monde de possibilités, une feuille de route conçue pour exploiter pleinement le potentiel du secteur touristique canadien. En outre, le cadre complet s'appuie sur des normes mondiales telles que les objectifs de développement durable et l'initiative Mesurer la durabilité du tourisme des Nations unies; il a d'ailleurs été présenté l'an passé au groupe d'experts d'ONU Tourisme sur la mesure de la durabilité du tourisme.

Le premier rapport sur l'indice de prospérité et de bien-être du tourisme présente le concept et la méthodologie qui sous-tendent l'indice, met en lumière les principales tendances économiques, sociales et environnementales induites par le tourisme dans l'ensemble du pays et fournit un profil détaillé de chaque province et territoire. Il souligne les atouts singuliers du Canada et de chaque province et territoire ainsi que les pratiques exemplaires observées dans l'ensemble du pays.

L'indice numérique et le rapport sont accessibles depuis le Consortium de données touristiques canadiennes, une plateforme nationale sécurisée et primée conçue pour faciliter la consultation et le partage de données sur le tourisme.

S'appuyant sur des données issues d'une centaine de sources et de 30 indicateurs et réparties dans les 6 catégories centrales, l'indice de prospérité et de bien-être du tourisme offre une vue d'ensemble complète des contributions du tourisme sur les plans national, provincial et territorial. Les prochaines versions iront plus loin et fourniront des renseignements à l'échelle des régions et des communautés afin d'orienter les stratégies et les investissements de manière encore plus ciblée.

Voici quelques-uns des enseignements majeurs tirés grâce à l'indice :

1. Le secteur touristique canadien stimule la croissance du PIB

Le PIB généré par le tourisme au Canada a augmenté de 9,5 % en 2023, ce qui témoigne du rôle essentiel du secteur dans la reprise et la résilience de l'économie. Cette croissance souligne le potentiel du tourisme pour optimiser de manière durable les abondantes ressources naturelles du Canada, telles que les parcs et les aires de conservation, créant ainsi différentes perspectives pour les communautés à l'échelle nationale. Des provinces comme l'Ontario enregistrent des dépenses de visiteurs significatives, ce qui souligne l'importance du secteur en tant que pilier de la sécurité économique.

2. Le tourisme favorise le développement d'infrastructures au sein des communautés locales

Le tourisme contribue à l'expansion continue de la connectivité multimodale au sein des communautés partout au Canada, améliorant ainsi la qualité de vie des résidents et des voyageurs. Le secteur est un important catalyseur des réseaux de transport essentiels et relie les quatre coins du Canada; ces réseaux facilitent la fourniture de biens et de services à la population canadienne tout en améliorant l'expérience des visiteurs et en stimulant la croissance du tourisme. La Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec figurent parmi les provinces qui ont le plus de liaisons aériennes internationales, interrégionales et intrarégionales et une connectivité ferroviaire locale et régionale de premier plan.

3. Le tourisme promeut la diversité des entreprises au Canada

Le tourisme est l'un des secteurs les plus diversifiés, les femmes possédant 20 % des entreprises touristiques et les personnes immigrantes, 36 %. Dans toutes les communautés du Canada, le secteur du tourisme joue un rôle essentiel pour favoriser l'inclusion, promouvoir l'intégration sociale et renforcer la résilience économique, de sorte qu'un large éventail de la population en bénéficie.

4. La population canadienne reconnaît l'importance du tourisme

Le tourisme joue toujours un rôle important dans les communautés du Canada, et l'opinion publique lui apporte un soutien sans faille. La population canadienne reconnaît invariablement que le tourisme contribue favorablement aux communautés, le taux d'approbation étant supérieur à 80 % pour l'ensemble des périodes de référence. Cela témoigne du regard positif que la population canadienne porte sur l'engagement et l'ouverture du tourisme à l'égard des communautés.

Pour lire le rapport complet et découvrir l'indice de prospérité et de bien-être du tourisme numérique, visitez le Consortium de données touristiques canadiennes.

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous croyons que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger.

La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre-saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État appartenant entièrement au gouvernement du Canada.

www.destinationcanada.com/fr-ca

