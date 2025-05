Inviter les visiteurs étrangers à découvrir la nature authentique et accueillante du Canada

WINNIPEG, MB, le 29 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Destination Canada dévoile sa nouvelle image de marque à plus de 1 500 partenaires de l'industrie, médias et acheteurs étrangers à Rendez-vous Canada, le plus grand salon touristique international au pays. La campagne « Le Canada, naturellement. » reflète ce qui est naturel au Canada - ses paysages grandioses et sa population chaleureuse - et présente comment même les moments ordinaires ici peuvent sembler extraordinaires pour les invités. Le premier aperçu de cette campagne à long terme concorde avec une campagne de marketing multicanal aux États-Unis, lancée le 12 mai.

Fondée sur la stratégie « Tourisme 2030 : Un monde de possibilités » de Destination Canada, « Le Canada, naturellement. » est une démarche audacieuse visant à renforcer la position du Canada sur la scène mondiale et générer 160 milliards de dollars de recettes touristiques annuelles d'ici 2030.

Les recherches et les données de Destination Canada montrent que les invités cibles du Canada sont en quête d'expériences authentiques et sans filtre :

65 % de ces invités sont plus susceptibles que les autres voyageurs de rechercher des destinations uniques et authentiques (Données de la segmentation mondiale de Destination Canada).

Cette nouvelle orientation de marque vise à attirer ces visiteurs en mettant en valeur l'ouverture du Canada : des cœurs ouverts qui créent un sentiment d'appartenance, des esprits ouverts qui invitent à voir le monde autrement, le tout sur fond de grands espaces qui suscitent l'admiration et l'émerveillement.

Plutôt que de miser sur du contenu retouché ou généré par l'IA, si fréquent dans les campagnes de marketing de nos jours, « Le Canada, naturellement. » s'appuie sur des vignettes discrètes du quotidien. Des stations-service au pied des Rocheuses aux barbecues sous les aurores boréales, le contenu de la campagne reflète la beauté sans filtre, la confiance tranquille et l'attitude accueillante du Canada.

« "Le Canada, naturellement." est l'antidote dont les gens ont besoin en ce moment, » a déclaré Gloria Loree, vice-présidente principale de la stratégie du marketing et chef du marketing. « Nous vivons dans un monde de plus en plus artificiel et faux, marqué par les perturbations et l'incertitude. Cette campagne souligne l'importance de renouer avec le réel et reflète ce qui distingue le Canada. C'est une invitation ouverte aux voyageurs en quête d'authenticité et de rencontres enrichissantes. »

Éléments clés de la campagne « Le Canada, naturellement. »

Vidéos en ligne - Au lieu de montages rapides, les vidéos-vedettes mettent en valeur des moments quotidiens canadiens, filmées en 35 mm pour une esthétique chaleureuse et naturelle, évoquant davantage un documentaire qu'une publicité. Visionner les vidéos en ligne

Ces contenus numériques reprennent le même ton : humble, empreint de beauté et de force tranquille. Ils montrent comment le quotidien au Canada est extraordinaire pour les personnes qui visitent. Collaboration avec Google Street View - Il s'agit d'une campagne touristique nationale sans précédent qui utilise des images authentiques de Google Street View, plutôt que des visuels retouchés. Ce choix créatif audacieux reflète notre valeur fondamentale d'authenticité et redéfinit la façon dont la technologie peut être utilisée pour communiquer avec les voyageurs d'une manière profondément humaine.

En cette période où les relations authentiques importent plus que jamais, l'ouverture du Canada constitue notre plus grand atout et avantage concurrentiel. Le Canada nous donne l'occasion de nous rapprocher du réel.

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous croyons que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger.

Le tourisme génère 130 milliards de dollars de recettes pour l'économie canadienne. C'est plus de 350 millions de dollars par jour provenant de 265 000 entreprises réparties dans 5 000 communautés aux quatre coins du pays. Les activités de Destination Canada transforment les fonds publics en dépenses de voyageurs étrangers dans la même année, contribuant ainsi à la création d'emplois, au PIB et aux recettes fiscales presque instantanément. Chaque dollar investi dans Destination Canada donne un rendement financier mesurable pour les entreprises canadiennes, la main-d'œuvre, les communautés et les gouvernements.

La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires s'appuie sur des données mondiales pour cibler et attirer les événements internationaux qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

www.destinationcanada.com/fr

