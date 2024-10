TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - RBC Services aux investisseurs (RBC SI) annonce que ses régimes de retraite à prestations déterminées (RPD) ont produit un rendement médian positif de 5,1 % au cours du troisième trimestre de 2024, et un rendement de 9,6 % depuis le début de l'année pour la période se terminant le 30 septembre 2024. Cette analyse, dont RBC SI fait état chaque trimestre, englobe divers régimes de clients dans les secteurs privé et public.

Les actions mondiales des régimes de retraite à prestations déterminées (RPD) de RBC Services aux investisseurs ont généré des gains de 5,5 %, soit légèrement plus que l'indice MSCI Monde, qui a gagné 5,0 %. Les secteurs des services publics (16,1 %) et de l'immobilier (15,4 %) ont été les plus performants de l'indice de référence. La faiblesse du secteur des technologies de l'information (0,2 %), qui a une forte pondération dans l'indice de référence, a pesé sur le rendement global. Contrairement au premier semestre de 2024, les titres de valeur ont distancé les titres de croissance au cours du trimestre, l'indice de valeur MSCI Monde ayant gagné 8,2 %, contre 2,2 % pour l'indice de croissance MSCI Monde. L'indice MSCI Marchés émergents (7,3 %) a connu un solide trimestre et a surpassé l'indice des marchés développés, principalement en raison de la vigueur du marché boursier chinois (21,9 %).

Les actions canadiennes des plans client présentent une forte exposition aux actions axées sur la valeur et ont fait mieux que leurs homologues étrangères (9,6 %), tandis que l'indice composé S&P/TSX a enregistré un rendement de 10,5 %. La forte pondération des secteurs de la finance (17,0 %) et des matières (12,2 %) a stimulé le rendement trimestriel du TSX.

En ce qui concerne la catégorie canadienne de titres à revenu fixe, les régimes de retraite à prestations déterminées (RPD) de RBC SI ont dégagé un rendement de 4,9 %, surpassant légèrement l'indice des obligations universelles FTSE Canada. Celui-ci a enregistré un rendement de 4,7 % alors que le marché continuait de réagir favorablement aux baisses consécutives des taux d'intérêt de la Banque du Canada en 2024. Au cours du trimestre, les obligations à long terme ont surclassé les obligations à court terme, l'indice des obligations à long terme FTSE Canada ayant progressé de 5,7 %, contre 3,4 % pour l'indice d'obligations à court terme FTSE Canada.

« Bien que ce trimestre soit marqué par une amélioration des rendements pour les régimes de retraite à prestations déterminées (RPD) de RBC SI, le rapport souligne le besoin continu de diversification et de gestion proactive des risques », explique Isabelle Tremblay, responsable principale sectorielle, Propriétaires d'actifs à RBC Services aux investisseurs. « Avec l'annonce d'un nouvel ajustement de 50 points de base du taux de la Banque du Canada en octobre et les élections présidentielles aux États-Unis à l'horizon, les gestionnaires continuent d'adapter leurs stratégies dans un contexte de régimes de retraite en constante évolution. »

