Le gouvernement du Canada investit 1,05 million de dollars pour appuyer des projets d'infrastructure, de rénovation et de construction à la Chester Playhouse

CHESTER, NS, le 27 août 2023 /CNW/ - Depuis 85 ans, la Chester Playhouse, sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, sait ravir et divertir ses spectateurs. Le théâtre a accueilli des artistes régionaux et internationaux et il représente une source de fierté pour la municipalité et la province. En 2021, un incendie a ravagé le théâtre. La communauté s'est mobilisée pour le sauver afin qu'il puisse rouvrir ses portes pour accueillir le public et présenter d'autres spectacles.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax, a annoncé un nouveau financement de 1,05 million de dollars pour améliorer les infrastructures et entreprendre des travaux de rénovation et de reconstruction de la Chester Playhouse, nouvellement rouverte. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et de l'honorable Gudie Hutchings, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et ministre du Développement économique rural.

Les fonds contribueront à offrir une expérience plus riche aux interprètes, artistes, spectateurs, employés et bénévoles. Du nouvel équipement, soit un projecteur, une chaîne stéréo et un écran de qualité commerciale, permettra de présenter au public des spectacles de calibre mondial. On a amélioré l'accessibilité du théâtre à l'aide d'espaces entièrement accessibles, d'un monte-escalier menant au 2e étage et d'un système de boucle magnétique (via Bluetooth) pour les personnes malentendantes. De plus, les systèmes électriques ont été mis à niveau et les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air ont été remplacés afin qu'ils soient conformes aux normes actuelles.

Le financement offert aujourd'hui à la Chester Theatre Society comprend 700 000 dollars du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien et 350 000 dollars du Fonds des collectivités innovatrices de l'APECA. De plus, la société a reçu 200 000 dollars de la province de la Nouvelle-Écosse; 200 000 dollars de la Municipalité du District de Chester; et un million de dollars en dons privés. Cette aide lui permettra de reconstruire et de rouvrir la Chester Playhouse.

« Les théâtres sont le moteur culturel des communautés du pays. Nous sommes fiers de soutenir la Chester Theatre Society pour qu'elle poursuive son excellent travail, soit promouvoir et encourager les arts de la scène dans la région. La Chester Playhouse et ses alliés ont relevé de véritables défis. Bonne chance aux interprètes, aux employés et aux bénévoles pour les saisons à venir. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« La Chester Playhouse est un lieu de rassemblement communautaire très apprécié où les gens de tous les âges peuvent découvrir la magie des arts entre amis et en famille. Après les ravages de l'incendie de 2021, nous sommes heureux d'aider à reconstruire le théâtre pour qu'il soit mieux que jamais. Grâce à une meilleure accessibilité et à des améliorations de pointe, la Chester Playhouse pourra lever le rideau sur une nouvelle ère de spectacles incroyables et divertir les résidents comme les visiteurs toute l'année. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et ministre du Développement économique rural

« Les espaces culturels comme la Chester Playhouse n'apparaissent pas du jour au lendemain. Il faut du travail, une vision et de la passion de la part de la communauté pour les entretenir et y présenter des spectacles intéressants et emballants. Grâce au soutien de tous les ordres de gouvernement, aux contributions de la communauté et à bien d'autres efforts, la Chester Theatre Society a remédié aux conséquences de l'incendie dévastateur pour présenter des spectacles de grande qualité qui raviront les spectateurs pour les années à venir. »

- Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax

« La Chester Playhouse est un endroit important pour les arts de la scène dans la région de la Côte-Sud depuis plus de 80 ans. Nous sommes ravis d'avoir appuyé ce projet de reconstruction pour que les programmes d'arts professionnels et les programmes communautaires continuent d'être offerts dans cette installation. »

- Danielle Barkhouse, députée provinciale de Chester-St. Margaret's, au nom de l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine

« La reconstruction de la Chester Playhouse n'aurait pas été possible sans l'appui financier des organismes gouvernementaux et des nombreux donateurs de la communauté. Nous sommes reconnaissants que l'on croit en l'importance et au potentiel du théâtre, et nous applaudissons les efforts ainsi que le talent des bénévoles et des experts qui ont su travailler ensemble pour reconstruire notre théâtre bien-aimé. »

- Andrew Chandler, directeur général, Chester Playhouse

Faits en bref

La Chester Playhouse a été construite en 1938. C'était alors une salle de cinéma. Le théâtre présente des spectacles de musique et de théâtre professionnels, des films, des activités communautaires et des activités pour les familles et les jeunes, notamment une école de théâtre d'été, des programmes parascolaires et des représentations destinées aux familles.

En septembre 2020, la Chester Theatre Council Society (aujourd'hui la Chester Theatre Society) a reçu du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien un financement de 343 000 dollars pour 2020-2021 ainsi qu'un financement de 250 000 dollars du Fonds des collectivités innovatrices de l'APECA pour des travaux de rénovation et de l'équipement spécialisé visant à rendre la Chester Playhouse plus accessible. La province de la Nouvelle-Écosse a également investi 110 000 dollars, par l'entremise du ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine, et la Municipalité du District de Chester a fourni 100 000 dollars. En mars 2023, la province de la Nouvelle-Écosse a annoncé une contribution de 400 000 dollars du ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine afin d'aider à réparer les dommages causés par un incendie.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Fonds des collectivités innovatrices appuie les projets qui améliorent l'économie des communautés du Canada atlantique et investit dans des initiatives qui mènent à des emplois à long terme et à une économie locale plus forte. Le Fonds permet aux communautés de développer des secteurs industriels prospères; de renforcer l'infrastructure dans les régions rurales; et d'investir dans des projets qui aident les communautés à surmonter les défis économiques et à profiter de nouvelles possibilités.

