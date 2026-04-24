BEHCHOKǪ̀, NT, le 24 avril 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement qu'ils peuvent se permettre. Cette difficulté est particulièrement accentuée pour les peuples autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques, où il est urgent d'améliorer la qualité, l'offre et l'abordabilité des logements.

Reconnaissant l'urgence de verser des fonds aux communautés pour construire davantage de logements, le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui une approche mise à jour pour le versement du financement dans le cadre de la Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique. Les modifications apportées à la stratégie permettent de débloquer d'importants investissements fédéraux pour améliorer les conditions de logement des peuples autochtones.

La Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique est un investissement fédéral de 4 milliards de dollars destiné à soutenir le logement autochtone dans les communautés urbaines, rurales et nordiques, grâce à un équilibre entre les ententes de financement dirigées par les Autochtones et un financement ouvert, axé sur des projets, pour des initiatives de logement autochtones.

Aujourd'hui, le ministre du Logement et de l'Infrastructure, aux côtés de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé les modalités de versement du financement destiné à soutenir le logement des peuples autochtones vivant dans les milieux urbain, rural et nordique partout au Canada :

Près de 1,7 milliard de dollars seront versés par Maisons Canada, l'agence fédérale chargée de la construction de logements abordables, afin de soutenir les fournisseurs de logements autochtones desservant les régions urbaines, rurales et nordiques.

Près de 2 milliards de dollars seront consacrés à des ententes fondées sur les distinctions avec les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cela comprend 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'ententes de financement existantes avec Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, ainsi qu'un complément de 780 millions de dollars en nouveaux fonds pour ces ententes.

Enfin, jusqu'à 300 millions de dollars continueront d'être mis à disposition par Services aux Autochtones Canada pour répondre aux besoins urgents en matière de logement dans les communautés urbaines, rurales et nordiques. Cela permettra de veiller à ce que les projets actuellement en cours puissent aller de l'avant tandis que Maisons Canada renforce ses partenariats avec les fournisseurs de logements autochtones.

Le gouvernement du Canada s'engage à collaborer avec ses partenaires autochtones à mesure que la mise en œuvre avance.

Citations

« La construction de logements doit s'accélérer grâce à un leadership ancré dans des approches fondées sur les distinctions et à une réduction des obstacles sur le terrain. Cela permettra de renforcer les partenariats et de fournir les logements dont les communautés autochtones ont besoin. Cette approche rééquilibrée préserve le leadership autochtone, consolide les partenariats et offre une voie plus simple et plus prévisible pour fournir les logements dont les communautés autochtones ont besoin pour les générations à venir. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans la concrétisation de notre engagement à l'égard du logement autochtone en milieux urbain, rural et nordique. Un logement sûr et adéquat est essentiel à la santé, au bien‑être et aux possibilités -- et nous savons que les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les communautés autochtones montrent la voie. Cette approche actualisée renforce la manière dont les fonds sont versés aux partenaires autochtones, en appuyant des solutions autodéterminées et fondées sur les distinctions qui amélioreront les résultats en matière de logement là où les besoins sont les plus pressants.»

-- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Les solutions en matière de logement doivent refléter les réalités et les besoins distincts des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ce financement soutient des approches dirigées par les Autochtones dans les milieux urbain, rural et nordique, afin que les programmes soient adaptés, culturellement appropriés et axés sur les besoins des communautés. Il s'agit d'une étape cruciale pour s'attaquer à la crise du logement et faire progresser la réconciliation, ensemble. »

-- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce financement supplémentaire témoigne de la reconnaissance du fait que les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont confrontées à des défis distincts en matière de logement, particulièrement dans les régions nordiques, éloignées et isolées. Ces communautés ont besoin que davantage de logements soient construits dès maintenant et font face à des réalités particulières, comme les habitations multigénérationnelles et la surpopulation, qui nécessitent des solutions adaptées aux distinctions et dirigées par les Autochtones. En appuyant des approches façonnées par les connaissances locales et l'expérience vécue, cet investissement permet aux communautés de faire progresser des solutions en matière de logement qui reflètent les priorités du Nord. »

-- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le logement est le point de départ de tout. Dans nos communautés rurales, éloignées et nordiques, il ne s'agit pas seulement d'avoir un toit au‑dessus de sa tête : il s'agit d'avoir un endroit sécuritaire pour élever sa famille et bâtir un avenir. L'approche actualisée annoncée aujourd'hui permet de concentrer nos efforts afin que les fonds soient versés directement aux communautés qui en ont le plus besoin et que ces communautés soient aux commandes. »

-- L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural)

« Maisons Canada a pour mandat de travailler avec ses partenaires avec rapidité et à grande échelle pour construire des logements abordables, et c'est précisément ce que nous permet de faire cette nouvelle approche en matière de logement autochtone en milieux urbain, rural et nordique. Je me réjouis à l'idée de collaborer directement avec des constructeurs et des fournisseurs de logements autochtones pour faire progresser ce mandat et, ensemble, de répondre aux besoins importants des peuples autochtones partout au pays. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale, Maisons Canada

Faits en bref

La Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique soutient des solutions de logement pour les peuples autochtones vivant dans les communautés urbaines, rurales et nordiques partout au Canada.

L'approche rééquilibrée renforce le leadership fondé sur les distinctions et offre des voies de mise en œuvre plus claires pour les fournisseurs de logements autochtones, notamment par l'entremise de Maisons Canada.

Pour soutenir la mise en œuvre, le gouvernement avait initialement prévu de créer un centre national pour le logement autochtone. Avec la création de Maisons Canada, le gouvernement utilisera plutôt cette structure existante pour verser le financement nécessaire aux communautés.

Le financement versé par l'entremise de Maisons Canada vient s'ajouter à son enveloppe de financement de base et ne limite pas la capacité des partenaires autochtones à collaborer avec Maisons Canada à d'autres initiatives de logement, conformément à son Cadre de politique d'investissement et à ses critères d'admissibilité.

Lancée en septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada ayant pour mandat de construire des logements abordables, notamment en collaboration avec des partenaires autochtones.

En tirant parti de terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes de construction modernes, Maisons Canada favorise la création d'une industrie de la construction résidentielle plus novatrice et plus productive.

Des renseignements supplémentaires sur la mise en œuvre, y compris les processus de présentation des demandes et les échéanciers, seront communiqués à mesure que Maisons Canada avancera dans la planification de la mise en œuvre et poursuivra sa collaboration avec les partenaires autochtones.

Le gouvernement du Canada continuera de consulter ses partenaires autochtones à mesure qu'avancera la mise en œuvre et communiquera de nouvelles informations dès qu'elles seront disponibles.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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