Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des infrastructures de traitement des eaux usées pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements à Wellington

WELLINGTON, PE, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, le député Bobby Morrissey, le premier ministre Rob Lantz, le ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et ministre des Pêches, du Développement rural et du Tourisme, Ernie Hudson, et la mairesse de Wellington, Irene MacCaull, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,1 million de dollars pour un projet qui consiste à mettre en place des infrastructures de traitement des eaux usées nécessaires pour bâtir plus de logements dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL).

Le financement servira à installer environ 230 mètres de nouvelles conduites d'égout sanitaire à Wellington. Ces nouvelles infrastructures d'acheminement des eaux usées comprendront des regards, des branchements de service et des travaux connexes de réfection de la chaussée, et permettront de desservir jusqu'à 16 nouveaux logements dans le cadre d'un lotissement planifié.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes. Cet investissement soutient également « Bâtir ensemble », la stratégie sur le logement de l'Île-du-Prince-Édouard pour 2024-2029.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la collaboration entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Le gouvernement du Canada fait équipe avec les autres ordres de gouvernement pour mettre en place les infrastructures essentielles nécessaires à l'accroissement de l'offre de logements. L'investissement annoncé aujourd'hui pour les nouvelles infrastructures de traitement des eaux usées et le resurfaçage de routes permettra de raccorder jusqu'à 16 nouveaux logements à Wellington. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont

« Ce partenariat de financement vise à garantir que les collectivités disposent des infrastructures nécessaires pour soutenir la construction de nouveaux logements. Des investissements comme celui-ci contribuent à éliminer les obstacles, à accélérer le développement et à faire en sorte que des collectivités comme Wellington puissent continuer de croître d'une manière qui répond aux besoins des résidents d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et ministre des Pêches, du Développement rural et du Tourisme

« Nous sommes heureux de voir ce projet aller de l'avant. Il contribuera à la construction de nouveaux logements dans notre collectivité et soutiendra les familles qui souhaitent y vivre et y travailler. Cette avancée témoigne d'un solide travail d'équipe, d'une planification minutieuse, de la vision commune de notre collectivité, ainsi que du soutien continu de nos partenaires, qui ont tous joué un rôle déterminant dans le développement du logement et des nouveaux projets immobiliers. »

Irene MacCaull, mairesse de Wellington

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 570 355 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), le gouvernement de l'Île‑du‑Prince‑Édouard investit 380 199 $, et la contribution de la Municipalité de Wellington s'élève à 190 157 $.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti de terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes modernes de construction, l'agence est le catalyseur d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et novatrice.

Le budget 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison de logements.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

« Bâtir ensemble », la stratégie sur le logement de l'Île-du-Prince-Édouard pour 2024-2029 (en anglais seulement)

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Stacey Miller, Agente principale des communications, Transports, Infrastructure et Énergie, 902-218-2103, [email protected]