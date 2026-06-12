Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des infrastructures de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements à Alberton

ALBERTON, PE, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, le député Bobby Morrissey, le ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et ministre des Pêches, du Développement rural et du Tourisme, Ernie Hudson, et le maire d'Alberton, Hector MacLeod, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 3,4 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) afin d'aider Alberton à répondre à la demande croissante de logements et à créer un quartier qui intègre des fonctions résidentielles, commerciales et récréatives au profit des résidents actuels et futurs.

Le financement servira à construire 680 mètres de nouvelles rues avec bordures et caniveaux, ainsi qu'un sentier de transport actif.

Les travaux qui seront effectués sous ces nouvelles rues consisteront à mettre en place un réseau complet d'évacuation des eaux usées relié à une station centrale de traitement des eaux usées. De plus, un système de gestion des eaux pluviales, comprenant un bassin de rétention, des conduites d'eaux pluviales et des structures de drainage, permettra de contrôler le ruissellement et de réduire les risques d'inondation.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes. Cet investissement soutient également « Bâtir ensemble », la stratégie sur le logement de l'Île-du-Prince-Édouard pour 2024-2029.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la collaboration entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Le gouvernement du Canada fait équipe avec tous les ordres de gouvernement pour veiller à ce que les collectivités disposent des infrastructures essentielles nécessaires pour soutenir la construction de nouveaux logements. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le projet de prolongement de la rue Dufferin contribuera à moderniser les infrastructures de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, en plus de créer la capacité nécessaire pour accroître l'offre de logements à Alberton. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont

« Les infrastructures sont l'épine dorsale des collectivités saines et dynamiques. Elles favorisent la croissance, soutiennent les priorités locales et contribuent à transformer les projets en réalisations concrètes. L'investissement annoncé aujourd'hui profite à Alberton et à l'Île-du-Prince-Édouard, grâce à un partenariat avec notre gouvernement et le gouvernement du Canada. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et ministre des Pêches, du Développement rural et du Tourisme

« Cet investissement marque une avancée importante pour Alberton. Il nous aidera à construire des logements indispensables et les infrastructures dont notre collectivité a besoin pour croître et prospérer. »

Hector MacLeod, maire d'Alberton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 741 595 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), le gouvernement de l'Île‑du‑Prince-Édouard investit 1 160 947 $ et la contribution de la Municipalité d'Alberton s'élève à 580 648 $.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti de terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes modernes de construction, l'agence est le catalyseur d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et novatrice.

Le budget 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison de logements.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

« Bâtir ensemble », la stratégie sur le logement de l'Île-du-Prince-Édouard pour 2024-2029 (en anglais seulement)

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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