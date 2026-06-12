/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Alberton/

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Nouvelles fournies par

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

12 juin, 2026, 05:00 ET

ALBERTON, PE, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Bobby Morrissey, député d'Egmont, de l'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et ministre des Pêches, du Développement rural et du Tourisme, et de Hector MacLeod, maire d'Alberton.

Date :

    Vendredi 12 juin 2026


Heure :

    11 h 30 (HAA)


Lieu :

    Municipalité d'Alberton

    Salle du conseil

    3, promenade Emma

    Alberton (Île-du-Prince-Édouard)  C0B 1B0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Stacey Miller, Agente principale des communications, Transports, Infrastructure et Énergie, 902-218-2103, [email protected]

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