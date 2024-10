Remise des Prix du Québec le 29 octobre au Musée national des beaux-arts du Québec - Plus de 550 000 $ en prix et bourses remis à des personnes d'exception

QUÉBEC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, remettront les Prix du Québec 2024 aux personnes lauréates demain, à l'occasion d'une cérémonie qui débutera à 16 h 30 au Musée national des beaux-arts du Québec.

Les Prix du Québec constituent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science. Ils reconnaissent le parcours exceptionnel de personnes ayant contribué à l'essor de leur domaine, à la transmission des connaissances et au rayonnement du Québec à travers le monde.

La journaliste et animatrice Noémi Mercier dirigera cette 47e cérémonie de remise des Prix du Québec. Ayant elle-même reçu de nombreux prix et reconnaissances en journalisme pour ses grands reportages, enquêtes et portraits, elle est une personnalité inspirante de l'écosystème culturel et journalistique au Québec. De plus, une prestation musicale offerte par M. François Cousineau, lauréat du Guy-Mauffette 2024, aura lieu au cours de la cérémonie.

Par ailleurs, le gouvernement est fier d'annoncer que le prix Innovation, remis pour la première fois cette année, sera nommé prix Lise-Watier en l'honneur de cette Québécoise exceptionnelle, véritable inspiration pour les entrepreneures d'ici. L'approche visionnaire et l'engagement de Mme Watier envers l'excellence et l'innovation ont transformé le secteur de la beauté au Québec et établi les bases de l'entrepreneuriat féminin. Entrepreneure audacieuse et persévérante, Mme Watier a su bâtir une entreprise dynamique qui a fait la différence pour les femmes. Après une quarantaine d'années passées aux commandes de son entreprise, elle compte sur la Fondation Lise Watier pour apporter du soutien aux femmes en leur fournissant les moyens de réaliser leur plein potentiel.

Prix culturels

M. Denis Côté, prix Albert- Tessier (cinéma)

Mme Élise Turcotte, prix Athanase-David (littérature)

M. Denis Gougeon, prix Denise-Filiatrault (arts de la scène)

, prix Denise-Filiatrault (arts de la scène) M. Rémy Girard, prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation)

M. Serge Filion , prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture et design)

Mme Françoise Armand, prix Georges-Émile-Lapalme (langue française)

M. Raymond Montpetit, prix Gérard-Morisset (patrimoine)

, prix Gérard-Morisset (patrimoine) M. François Cousineau, prix Guy-Mauffette (radio, télévision et médias numériques ou traditionnels)

M. François Morelli, prix Paul-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques)

Mme Aline Desjardins, prix René-Lévesque (journalisme)

Prix scientifiques

Mme Sylvie Belleville, prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche)

, prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche) M. Frantz Saintellemy, prix Innovation (prix Lise-Watier) (innovations scientifiques, entrepreneuriales, économiques, sociales ou commerciales)

M. Robert J. Vallerand, prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales)

Mme Myriam Denov, prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale)

, prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale) M. René Doyon, prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie)

Mme Anne-Marie Mes-Masson, prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

Anne-Marie Mes-Masson, prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale) Mme Noémie- Manuelle Dorval Courchesne , prix Hubert-Reeves (relève scientifique, toutes les disciplines scientifiques; finalistes : Mme Marie-Hélène Pennestri et M. Massimiliano Orr ).

Plus de 550 000 $ en prix et bourses seront remis aux personnes lauréates lors de cet événement.

Faits saillants

Les Prix du Québec soulignent le parcours exceptionnel de personnes qui contribuent à l'essor de leur domaine d'activité, qui repoussent les limites de la connaissance et qui font rayonner le Québec à l'échelle nationale et internationale.

Le prochain appel de candidatures pour les Prix du Québec aura lieu du 10 janvier au 10 mars 2025.

