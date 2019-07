Remise de la mention élogieuse pour implication exceptionnelle auprès des vétérans

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est remise à 29 personnes dans le cadre d'une cérémonie à Hamilton

HAMILTON, ON, le 29 juill. 2019 /CNW/ - D'un océan à l'autre, des personnes se portent volontaires pour offrir des services aux vétérans du Canada et souligner leurs sacrifices et leurs réalisations. Le gouvernement du Canada s'engage à reconnaître les contributions remarquables de personnes qui améliorent le bien-être des vétérans, les soins qui leur sont offerts et la commémoration les concernant.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a remis la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à 29 personnes pour les services exemplaires rendus et les soins prodigués aux vétérans canadiens et pour leur détermination à perpétuer le souvenir.

Baer, Trevor, Plattsville, Ontario

Barber , Andrew, Mississauga, Ontario

Boudrias, Michael, Meaford, Ontario

Meaford, Buller, Hal, Oakville, Ontario

Chisholm, Francis, Hamilton, Ontario

Cook, John, London, Ontario

Daley, Romeo, Fort Erie, Ontario

Douglas , Robert, Coldwater, Ontario

Draper, Daniel, Val Caron, Ontario

Eustace, Daniel, Harrowsmith, Ontario

Falshaw, Faye, Milton, Ontario

George, Philip, Barrie, Ontario

Gordon, Davey, Aurora, Ontario

Aurora, Harding, Brian, Ottawa, Ontario

Kennedy , Alis, Woodbridge, Ontario

Lawrence, Keith, Mississauga, Ontario

Leroux, Marc, Blacklick, Ohio , États-Unis

Blacklick, , États-Unis Mihalus, Michael, Angus, Ontario

Miner, Gary, Barrie, Ontario

Barrie, Mulholland Keeler , Reta, Orillia, Ontario

Ough, Robert, Peterborough, Ontario

Peterborough, Phoenix , Brian, Toronto, Ontario

Rangel-Bron, Ric, Toronto, Ontario

Toronto, Saugh, Daniel, Thornhill, Ontario

Shea, Earl Patrick , Toronto, Ontario

Toronto, Thompson , Joshua M., St. Catharines, Ontario

St. Catharines, Walsh , Robert J., Brampton, Ontario

Brampton, Weron, Roger, Owen Sound, Ontario

Owen Sound, Woolley, Alan, Fort Erie, Ontario

La Mention élogieuse est remise chaque année à des Canadiens d'exception qui ont contribué d'une façon remarquable à la santé et au bien-être des vétérans ou à la commémoration des contributions, des sacrifices et des réalisations des vétérans.

« Aujourd'hui, nous reconnaissons le dévouement de 29 de nos vétérans. Dans tous leurs efforts, allant de l'organisation et de la mise en valeur d'activités commémoratives dans leur collectivité à l'amélioration du mieux-être et de la qualité de vie des vétérans, ces récipiendaires font don de leur temps de façon remarquable. Je vous remercie de tout ce que vous faites. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 sur la directive de la gouverneure générale et avec l'approbation de la reine Elizabeth II.

Les récipiendaires peuvent être proposés par leurs pairs, les membres de leur famille ou d'autres personnes.

Bien que cette mention vise d'abord à rendre hommage à des vétérans, il arrive que d'autres personnes puissent la recevoir.

La Mention élogieuse comprend un certificat, une épinglette pour la tenue civile et une barrette portée avec les décorations.

Il s'agit d'un coquelicot, fleur longtemps associée aux sacrifices de guerre, enjolivé d'une feuille d'érable dorée, et au-dessus de l'épinglette, on trouve une couronne royale.

