Remise d'un doctorat honoris causa - L'UQAT honore le parcours exceptionnel de Robert Kanatewat pour la défense et la promotion des droits des Premiers Peuples

Homme politique et entrepreneur cri vivement impliqué auprès de sa communauté, M. Kanatewat a activement participé aux débats de société entourant les enjeux autochtones des dernières décennies. Parmi les signataires Eeyouch de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, M. Kanatewat a agi comme représentant des communautés cries lors des négociations et de la signature de ce premier traité moderne au Canada. À cette époque, il était chef de la communauté de Chisasibi, fonction qu'il a occupée de 1968 à 1977. C'est son nom qui apparaissait sur la poursuite déposée par les Eeyouch contre la Société de développement de la Baie-James et qui a mené en 1973 à l'obtention d'une injonction interlocutoire, soit la première reconnaissance judiciaire explicite des droits autochtones dans l'histoire du Canada. À la suite de son passage marquant en politique, où ses talents de négociateur ont contribué à faire progresser les droits et les conditions de vie dans les communautés, notamment pour l'accessibilité au logement et l'autogestion des entreprises locales, il a cofondé l'entreprise Kepa Transport, un fleuron de l'entrepreneuriat cri. Sa réussite sur le plan entrepreneurial et sa vision assumée ont fortement contribué au développement de l'économie et à l'autonomisation de sa Nation. Au fil des ans, plusieurs prix et distinctions ont souligné la contribution remarquable de M. Kanatewat. Entre autres, l'aéroport de Chisasibi a été nommé en son nom et il a reçu, en décembre dernier, la médaille des Premiers Peuples du lieutenant-gouverneur du Québec. Il s'implique encore aujourd'hui dans divers comités et encourage les jeunes générations à poursuivre leurs études et à prendre part au développement de leurs communautés.

« En reconnaissance de son engagement politique et de celui envers sa communauté ainsi que de son apport significatif comme ambassadeur pour le respect et la reconnaissance des droits des Autochtones, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue souhaite honorer le parcours exceptionnel de M. Robert Kanatewat en lui décernant la plus haute distinction du milieu universitaire. En tant qu'institution qui s'engage à prendre part activement à la réconciliation entre tous les peuples, c'est un immense plaisir de remettre un doctorat honoris causa à un homme inspirant, qui a servi au progrès des droits des peuples autochtones et au mieux-être de sa Nation », souligne le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson.

Le doctorat d'honneur

Le doctorat d'honneur, aussi désigné sous le nom de doctorat honoris causa, représente la plus haute distinction que l'Université peut décerner. Cette distinction symbolise une marque de reconnaissance exceptionnelle émise par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, sur la recommandation des conseils d'administration des établissements et selon les règles de l'Université du Québec.

