TORONTO, le 4 nov. 2022 /CNW/ - Les Canadiens ressentent les effets de l'augmentation du coût de la vie. L'inflation mondiale fait grimper le prix des produits essentiels, comme l'épicerie, et celui du loyer, en plus de rendre la tâche plus difficile pour les familles qui cherchent à joindre les deux bouts. En cette période d'incertitude économique dans le monde, le gouvernement du Canada continuera d'être là pour les gens et de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. Nous continuerons de soutenir la classe moyenne et les gens qui en ont le plus besoin, au moment où ils en ont le plus besoin, en remettant plus d'argent dans leurs poches dès maintenant.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que les Canadiens ont commencé à recevoir leur paiement du crédit d'impôt pour la taxe sur les produits et services (TPS), qui a été doublé. Pour aider 11 millions de personnes et de familles à faire face à la hausse du coût de la vie, nous avons doublé ce crédit pendant six mois. Les couples avec deux enfants recevront donc jusqu'à 467 $ de plus, alors que les aînés recevront en moyenne 225 $ de plus.

Il s'agit d'un élément clé de notre plan visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens cette année. Nous travaillons également à la mise en place d'une nouvelle Prestation dentaire canadienne, qui offrirait aux parents jusqu'à 1 300 $ pour chaque enfant de moins de 12 ans sur une période de deux ans. Nous allons aussi verser un supplément unique de 500 $ à l'Allocation canadienne pour le logement pour les locataires qui en ont le plus besoin. Qu'il s'agisse de réduire de moitié, en moyenne, les frais des services de garde réglementés d'ici la fin de l'année, de bonifier l'Allocation canadienne pour les travailleurs afin d'offrir jusqu'à 2 400 $ de plus aux familles à revenu modeste ou de mettre 800 $ de plus dans les poches des gens de 75 ans et plus qui reçoivent une pension complète de la Sécurité de vieillesse, nous obtenons des résultats concrets pour les Canadiens afin de les aider dès maintenant.

Hier, le gouvernement a publié son Énoncé économique de l'automne de 2022, un plan pour continuer de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. L'Énoncé prévoit un soutien ciblé pour la classe moyenne et les gens qui en ont le plus besoin ainsi que des mesures pour faire avancer le plan global du gouvernement visant à rendre le logement plus abordable et à éliminer de façon permanente les intérêts sur les prêts d'études et les prêts aux apprentis octroyés par le gouvernement fédéral. L'Énoncé présente également un plan ambitieux pour continuer à attirer des milliards de dollars en investissements au Canada - dans des domaines comme l'énergie propre, les véhicules électriques et la fabrication de batteries - afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de faire croître notre économie propre.

Nous continuerons de travailler sans relâche pour remettre plus d'argent dans les poches des gens, bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens et obtenir des résultats pour la classe moyenne et les gens qui travaillent fort pour en faire partie.

Citations

« Aujourd'hui, nous remettons plus d'argent dans les poches des gens. L'argent supplémentaire que les familles ont reçu aujourd'hui les aidera à faire des courses, à payer leurs factures et à épargner pour l'avenir. Dans un contexte d'incertitude économique mondiale, nous continuerons d'être là pour les gens afin de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui, au moment où ils en ont besoin, des millions de Canadiens recevront un nouveau soutien pour faire face à l'inflation, sous la forme de paiements supplémentaires au titre du crédit pour la TPS. En doublant ce crédit pendant six mois, nous tenons notre promesse d'aider les familles qui sont confrontées à des coûts croissants, comme la hausse des prix à la caisse. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

Faits saillants

La mesure consistant à doubler le crédit pour la TPS pendant six mois fait partie du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens cette année.

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement a également déposé un projet de loi pour :

Mettre en place à compter de cette année une Prestation dentaire canadienne pour les enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas accès à une assurance dentaire. Un paiement direct pouvant atteindre au total 1 300 $ par enfant au cours des deux prochaines années (jusqu'à 650 $ par année) serait versé aux familles pour couvrir le coût des soins dentaires. Il s'agit de la première étape du plan du gouvernement visant à offrir une protection dentaire aux familles dont le revenu est inférieur à 90 000 $, et il permettra de fournir aux enfants de moins de 12 ans les soins dentaires dont ils ont besoin pendant que nous élaborons un programme national complet de soins dentaires.



Offrir un supplément unique au programme de l'Allocation canadienne pour le logement afin de verser 500 $ à 1,8 million de locataires canadiens qui ont de la difficulté à payer leur loyer. Ce versement aura pour effet de multiplier par plus de deux l'engagement que nous avons pris dans le Budget 2022 et nous permettra d'atteindre deux fois plus de Canadiens que le nombre promis au départ. Cette allocation fédérale unique s'ajoutera à l'Allocation canadienne pour le logement qui est actuellement cofinancée et fournie par les provinces et les territoires. L'allocation fédérale sera offerte aux demandeurs dont le revenu net ajusté est inférieur à 35 000 $ pour les familles, ou à 20 000 $ pour les particuliers, et qui consacrent au moins 30 % de leur revenu au logement.

Nous remettons déjà plus d'argent dans les poches des Canadiens. Nous avons notamment pris des mesures pour :

Bonifier l'Allocation canadienne pour travailleurs afin de soutenir environ 3 millions de travailleurs à revenu faible et modeste cette année. Les couples recevront jusqu'à 2 400 $ de plus cette année, et les travailleurs célibataires, jusqu'à 1 200 $ de plus. La plupart des bénéficiaires ont d'abord reçu cette aide supplémentaire en même temps que leur remboursement d'impôt pour l'année 2021.



Réduire de moitié, en moyenne, les frais des services de garde réglementés pour les familles canadiennes d'ici la fin de l'année.



Augmenter de 10 % la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans ou plus, à compter de juillet 2022, ce qui a permis d'offrir un nouveau soutien de plus de 800 $ aux gens qui touchent une pension complète au cours de la première année et d'augmenter les prestations que reçoivent plus de trois millions de personnes âgées.



Fournir un soutien accru aux étudiants en doublant le montant des bourses canadiennes pour étudiants jusqu'en juillet 2023 et en éliminant de façon permanente les intérêts sur les prêts d'études canadiens. Un étudiant économisera en moyenne 410 $ par année grâce à l'élimination de ces intérêts.

