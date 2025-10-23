KIRKLAND, QC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Pfizer Canada a le plaisir de vous annoncer qu'ABRYSVO, son vaccin pour la prévention des infections par le virus respiratoire syncytial (VRS), a été sélectionné comme médicament remboursé par le régime public dans plusieurs provinces et territoires du Canada pour la saison 2025-2026. Cette étape montre la reconnaissance croissante du fardeau que fait peser le VRS sur les adultes âgés et l'importance des stratégies d'immunisation proactives.

À l'issue d'un appel d'offres fructueux mené à l'échelle du pays, ABRYSVO sera remboursé par le régime public de plusieurs provinces canadiennes, ce qui témoigne des critères d'admissibilité élargis, lesquels correspondent étroitement aux plus récentes recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) visant à mieux protéger les populations les plus vulnérables.

En outre, l'Ontario continuera d'offrir l'immunisation contre le VRS aux personnes enceintes et étendra le programme aux adultes âgés, en proposant ABRYSVO comme option destinée à protéger dès la naissance les nourrissons durant les premiers mois de vie.

L'élargissement des critères de remboursement par les régimes publics met en relief les efforts soutenus déployés dans l'ensemble du pays pour prioriser la prévention des infections par le VRS et pour donner aux personnes les plus à risque l'accès à des options d'immunisation.

« Le VRS est souvent méconnu ou sous-estimé; pourtant ses conséquences peuvent être dévastatrices », dit Laura Tamblyn Watts, PDG de CanAge : Organisation nationale de défense des aînés du Canada. « Nous accueillons favorablement l'élargissement du remboursement par les régimes publics pour la vaccination contre le VRS, et saluons les efforts prodigués pour sensibiliser l'opinion aux risques liés au VRS et à l'importance de la prévention. Chaque geste posé pour protéger les populations vulnérables contribue à réduire les hospitalisations et à améliorer la qualité de vie. »

ABRYSVO répond à un besoin non comblé majeur, car il s'agit du premier et seul vaccin contre le VRS indiqué chez les adultes âgés de 18 ans ou plus. Il est également le seul vaccin ayant une double indication visant à protéger les adultes, mais aussi les nourrissons, de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, grâce à l'immunisation maternelle.

De plus amples renseignements concernant la mise en œuvre dans les provinces et les critères d'admissibilité seront communiqués par chacune des provinces lorsque des mises à jour seront effectuées. Les personnes non couvertes par le régime public pourraient accéder à ABRYSVO par une assurance privée.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

SOURCE Pfizer Canada Inc.

Questions des médias : Affaires de l'entreprise - Canada, 1-866-9PFIZER (1-866-973-4937), [email protected]