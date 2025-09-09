KIRKLAND, QC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Pfizer Canada SRI a annoncé aujourd'hui que PREVNAR 20, son vaccin antipneumococcique 20-valent conjugué, fera partie du programme public de vaccination antipneumococcique de la Colombie-Britannique, province du Canada. Ce programme, qui a été lancé en juillet 2025, comprend la vaccination systématique des enfants et des adultes âgés, ainsi que des adultes et des enfants exposés à un risque élevé.

Les pneumococcies entraînent une morbimortalité considérable chez les adultes et les enfants et imposent toujours un lourd fardeau au système de santé1. Chez les enfants, les pneumococcies sont attribuables à un éventail de types d'infections potentiellement mortelles, notamment la pneumococcie invasive, la pneumonie et l'otite moyenne2.

En 2024, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a émis une forte recommandation relative à l'utilisation de PREVNAR 20 chez les adultes et les enfants. PREVNAR 20 est le seul vaccin antipneumococcique conjugué fortement recommandé par le CCNI chez les nourrissons et les enfants qui présentent un risque accru de pneumococcies invasives, car il confère une protection contre un plus grand nombre de sérotypes responsables de ce type d'infection que les autres vaccins conjugués dont l'emploi est approuvé dans cette population3,4.

« L'immunisation par PREVNAR 20 est une avancée importante qui contribue à la réduction du fardeau des infections pneumococciques tout au long de la vie, déclare Ajit Johal, pharmacien et éducateur en matière de vaccins, Colombie-Britannique. Cette étape témoigne de la solidité du programme d'immunisation de la Colombie-Britannique et du rôle essentiel que jouent les professionnels de la santé dans la protection des populations à risque élevé. En travaillant ensemble, nous pouvons atteindre les objectifs à l'échelle nationale en matière de vaccination et contribuer à réduire au minimum les conséquences des infections respiratoires, tant dans les collectivités que dans les établissements hospitaliers. »

La décision a également été accueillie favorablement par les groupes de défense de la santé publique. « L'ajout de PREVNAR 20 au programme de vaccination de la Colombie-Britannique représente un progrès important en vue de contribuer à protéger la santé et le bien-être de notre communauté », a indiqué Shellina Lakhdhir, chef de la direction, Pacific Public Health Foundation. « Cette protection élargie aidera à réduire l'incidence des pneumococcies invasives sévères, particulièrement au sein de nos populations les plus vulnérables. »

« Pfizer Canada poursuit son engagement à aider à protéger la population canadienne contre la pneumococcie en assurant l'accès à ses vaccins. Nous félicitons la province de la Colombie‑Britannique d'avoir actualisé son programme public de vaccination et de rembourser un vaccin antipneumococcique de valence plus élevée comme PREVNAR 20. En utilisant un seul vaccin pour l'ensemble du programme public de vaccination antipneumococcique, la Colombie‑Britannique simplifie son programme d'immunisation et fournit aux nourrissons et aux enfants le vaccin conjugué qui procure la protection vaccinale la plus étendue contre les pneumonies invasives », se réjouit Karine Grand'Maison, vice-présidente - Accès au marché, Pfizer Canada.

À propos de PREVNAR 20 au Canada

PREVNAR 20, qui s'appuie sur le succès du vaccin PREVNAR 13 de Pfizer, confère une protection contre 20 sérotypes de Streptococcus pneumoniæ, dont 7 sérotypes additionnels associés à des taux de létalité élevés, à une antibiorésistance ou à la méningite5. PREVNAR 20 offre une large couverture sérotypique pour aider à protéger contre les pneumococcies invasives.

PREVNAR 20 est homologué par Santé Canada pour l'immunisation active des adultes de 18 ans ou plus afin de prévenir la pneumonie et les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique, l'empyème pleural et la bactériémie) causées par les sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F et 33F de Streptococcus pneumoniæ6.

PREVNAR 20 est également indiqué pour l'immunisation active des nourrissons, des enfants et des adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans (avant le 18e anniversaire de naissance) afin de prévenir les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique, l'empyème pleural et la bactériémie) causées par les sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F et 33F de Streptococcus pneumoniæ6.

