Grâce à l'approbation d'ABRYSVOMC chez les adultes de 18 ans et plus, nous disposons à présent d'un moyen d'offrir une protection contre le virus respiratoire syncytial (VRS) à une population qui était auparavant privée d'options vaccinales.

KIRKLAND, QC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Pfizer Canada SRI annonce aujourd'hui que Santé Canada a approuvé une nouvelle indication d'ABRYSVOMC, son vaccin bivalent sous-unitaire contre le virus respiratoire syncytial (VRS) à base de protéine F stabilisée en conformation préfusion, chez les patients adultes âgés de 18 à 59 ans exposés à un risque accru de maladie des voies respiratoires inférieures (VRI) causée par le VRS. Cette indication vient s'ajouter aux indications existantes, soit l'immunisation des adultes de plus de 60 ans et celle des nourrissons, de la naissance jusqu'à l'âge de six mois, grâce à la vaccination maternelle. Cette étape est déterminante pour améliorer la prévention des infections par le VRS, car elle permet d'offrir une protection à une population adulte plus large qui était auparavant privée d'options vaccinales.

ABRYSVOMC répond à un besoin non comblé majeur, car il s'agit du premier et seul vaccin contre le VRS indiqué chez les adultes âgés de 18 ans et plus. Il est également le seul vaccin ayant une double indication visant à protéger les adultes, mais aussi les nourrissons, de la naissance jusqu'à l'âge de six mois, grâce à l'immunisation maternelle.

« Cette nouvelle indication permet d'élargir la protection contre le VRS à des patients qui ne disposaient pas, jusqu'ici, d'option vaccinale. Bien que le VRS soit souvent associé aux populations très jeunes ou très âgées, il peut également entraîner des complications graves chez les adultes ayant des problèmes de santé sous-jacents. Ce virus appelle à une vigilance accrue et à des mesures de prévention adaptées pour protéger les populations vulnérables, » explique le Dr John Yaremko.

Le VRS est un virus très contagieux qui peut frapper des personnes de tout âge et causer différentes maladies respiratoires allant de symptômes bénins rappelant ceux du rhume à des complications sévères1. Alors qu'il est communément associé aux nourrissons et aux personnes âgées, le VRS pose aussi un risque élevé pour la santé des adultes de 18 ans et plus, en particulier ceux présentant des problèmes de santé sous-jacents ou dont le système immunitaire est affaibli2.

« Nous sommes ravis de pouvoir maintenant proposer ABRYSVOMC à une population plus large de Canadiens, déclare Ranjita Banerjee, leader - Gamme des produits de soins primaires chez Pfizer Canada. Cette indication élargie témoigne de l'engagement de Pfizer à améliorer la santé publique en contribuant à protéger les populations vulnérables, à toutes les étapes de la vie. »

