KIRKLAND, QC, le 19 août 2025 /CNW/ - En cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, Pfizer Canada est fière de célébrer 30 ans de partenariat avec Partenaires canadiens pour la santé internationale (HPIC pour Health Partners International of Canada), une collaboration qui a permis de fournir plus de 70 millions de dollars de médicaments qui sauvent des vies à des communautés vulnérables dans 58 pays.

Depuis 1995, Pfizer Canada soutient la mission de HPIC d'améliorer l'accès aux médicaments et les résultats en matière de santé dans les régions mal desservies partout dans le monde. Grâce à plus de 620 dons effectués au cours des trois dernières décennies, Pfizer a contribué à équiper des missions médicales, à approvisionner des cliniques et à mobiliser des efforts de secours d'urgence. Le partenariat a soutenu 161 organisations non gouvernementales (ONG) canadiennes et contribué aux trois principaux domaines d'intervention de HPIC : l'accès aux médicaments, l'intervention d'urgence et la santé des femmes et des enfants.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat de longue date avec HPIC », a déclaré An Van Gerven, présidente de Pfizer Canada. « Soutenir leur travail n'est pas seulement un privilège, c'est notre responsabilité. Leur engagement en faveur de l'amélioration de la santé mondiale correspond parfaitement à notre objectif, et nous restons déterminés à les aider à étendre leur portée et leur incidence. »

Le modèle de HPIC repose sur la collaboration. Les médicaments donnés par Pfizer et d'autres partenaires pharmaceutiques sont soigneusement emballés au centre de distribution de HPIC sous forme de trousses médicales ou d'expéditions en vrac humanitaires. Celles-ci sont ensuite distribuées à des communautés dans le besoin, souvent en partenariat avec des ONG, des cliniques et des équipes médicales bénévoles locales.

« C'est grâce à ce type de partenariat fructueux que HPIC est en mesure d'apporter des soins humains et des médicaments essentiels aux personnes qui vivent dans la pauvreté ainsi qu'aux victimes de conflits armés, de guerres ou de désastres naturels », affirme Lois Brown, présidente de HPIC. « Nous apprécions profondément notre partenariat de longue date avec Pfizer Canada, dont le soutien fait partie intégrante de nos opérations quotidiennes et de notre mission. »

« Ce partenariat reflète notre profond engagement envers l'équité en santé et l'aide humanitaire », a souligné Vincent Lamoureux, directeur, Investissements en santé mondiale, Pfizer. « Nous sommes fiers de soutenir HPIC dans sa mission qui consiste à apporter soins et compassion aux communautés qui en ont le plus besoin. »

Alors que les défis mondiaux en matière de santé persistent, Pfizer Canada reste déterminée à soutenir la mission de HPIC et à élargir l'accès aux soins pour ceux et celles qui en ont le plus besoin.

Pour en savoir plus sur HPIC et découvrir comment vous pouvez soutenir son travail, visitez le https://www.hpicanada.ca/fr/.

À propos de HPIC

Partenaires canadiens pour la santé internationale (HPIC) est un organisme humanitaire caritatif canadien qui se consacre à accroître l'accès aux médicaments et à améliorer la santé des personnes vivant dans des communautés vulnérables partout dans le monde. Il s'agit du seul organisme caritatif au Canada autorisé par Santé Canada à gérer les dons de médicaments. Depuis 1990, HPIC a fourni plus de 735 millions de dollars en médicaments et fournitures connexes en collaboration avec ses organisations partenaires dans plus de 130 pays. En équipant les équipes de missions médicales, en approvisionnant les cliniques et les hôpitaux dans les communautés isolées ou défavorisées, en mobilisant de l'aide médicale en cas d'urgence et en renforçant les capacités locales, HPIC a permis à plus de 35 millions de personnes vulnérables d'accéder à des soins de santé qui ont transformé leur vie et leur ont donné l'espoir d'un avenir meilleur.



À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

