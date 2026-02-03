L'Ontario devient la première province canadienne à inscrire cette double immunothérapie sur la liste des médicaments remboursés par le régime public pour le traitement du carcinome hépatocellulaire non résécable ou avancé

Il s'agit de la deuxième indication d'OPDIVOMD en association avec YERVOYMD à être visées par le processus de financement accéléré de l'Ontario

MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) a annoncé aujourd'hui qu'OPDIVOMD (nivolumab) en association avec YERVOYMD (ipilimumab)

est maintenant inscrit sur la liste des médicaments remboursés par le régime public pour le traitement de première intention des patient(e)s adultes atteint(e)s d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable ou avancé qui répondent à des critères cliniques précis1.

Cette décision de remboursement s'inscrit dans le processus d'examen accéléré de l'Ontario. Il s'agit par ailleurs de la deuxième indication d'OPDIVOMD en association avec YERVOYMD à être remboursée dans la province dans le cadre du programme FAST (Funding Accelerated for Specific Treatments, financement accéléré de traitements spécifiques), un programme pilote visant à favoriser un accès plus rapide aux options novatrices d'immunothérapie pour les patient(e)s admissibles. OPDIVOMD en association avec YERVOYMD fait partie des premiers traitements dont le remboursement a fait l'objet d'un processus accéléré dans le cadre de ce programme annoncé en 2025.

« Pour chaque personne en Ontario confrontée à un diagnostic de cancer, l'accès rapide à un traitement de grande qualité peut faire toute la différence », a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. « Par l'entremise du programme FAST, notre gouvernement accélère l'accès à des traitements pouvant sauver des vies, dont OPDIVO en association avec YERVOY, et apporte de l'espoir, de la tranquillité d'esprit et des soins transformateurs aux personnes qui en ont le plus besoin. »

En Ontario, la couverture du régime public d'assurance médicaments pour le traitement par OPDIVOMD en association avec YERVOYMD s'applique aux patient(e)s adultes atteint(e)s d'un carcinome hépatocellulaire non résécable ou avancé présentant une maladie non résécable confirmée, une fonction hépatique de classe A selon le score de Child-Pugh et un bon indice fonctionnel. Les patient(e)s atteint(e)s d'un carcinome hépatocellulaire non résécable ou avancé ayant déjà reçu un traitement systémique ne sont pas admissibles au remboursement de cette association par le régime public.

Le carcinome hépatocellulaire demeure l'un des cancers les plus difficiles à traiter; il est souvent diagnostiqué à un stade avancé, lorsqu'il est trop tard pour instaurer une option curative2. Pour les personnes atteintes de maladie non résécable ou avancée, l'accès à des traitements de première intention efficaces est essentiel, ce qui souligne l'importance de l'innovation continue dans ce contexte.

« Les décisions thérapeutiques concernant le carcinome hépatocellulaire non résécable ou avancé sont complexes, et l'amélioration des résultats demeure une grande priorité », a déclaré le Dr Arndt Vogel, spécialiste du cancer du foie à Toronto. « Le remboursement du régime public de cette combinaison d'immunothérapies offre aux cliniciens une solide option supplémentaire de première ligne pour le traitement des patients admissibles atteints de CHC. »

Pour les patient(e)s et les familles, l'accès à de nouvelles options de traitement demeure la principale priorité, en particulier pour les personnes atteintes d'une maladie difficile à traiter.

« Le cancer du foie continue d'imposer un fardeau important aux patients et aux familles partout au Canada. L'accès rapide à de nouvelles options de traitement est essentiel, car, pour les personnes atteintes de cette maladie, chaque jour compte », a déclaré Jennifer Nebesky, présidente et PDG de Foie Canada. « Ce financement accéléré est une mesure concrète pour une communauté au sein de laquelle les nouvelles avancées thérapeutiques offrent un regain d'espoir. Nous nous réjouissons que l'Ontario ait pris la décision de rembourser OPDIVOMD en association avec YERVOYMD et nous avons hâte de voir les autres provinces du pays poursuivre sur cette lancée afin que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens qui peuvent bénéficier de ce traitement puissent y accéder de façon équitable. »

« Cette inscription permet d'élargir les options de traitement remboursées par le régime public pour les personnes atteintes d'un cancer du foie avancé en Ontario et témoigne des progrès continus réalisés dans le domaine de l'immuno-oncologie », a déclaré Elaine Phillips, directrice générale de Bristol Myers Squibb Canada. « C'est la deuxième indication d'OPDIVOMD en association avec YERVOYMD à être soutenue par le processus de financement accéléré de l'Ontario; cette décision montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque le secteur pharmaceutique, le gouvernement et le système de santé collaborent en vue de soutenir l'accès rapide à des traitements novateurs. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires partout au Canada pour veiller à ce que les autres patient(e)s admissibles puissent avoir accès à cette double immunothérapie rapidement et de façon équitable. »

