Une décision importante reconnaît l'utilité de la préparation sous-cutanée OPDIVOMD pour contribuer à la flexibilité de l'administration

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) a annoncé aujourd'hui l'émission d'une recommandation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) en faveur du remboursement d'OPDIVOMD SC (nivolumab pour injection sous-cutanée) au Québec pour toutes les indications de traitement contre les tumeurs solides approuvées par Santé Canada pour lesquelles OPDIVOMD (nivolumab) pour perfusion intraveineuse est remboursé. La recommandation représente une grande avancée pour l'élargissement de l'accès des patients à la préparation d'OPDIVOMD pour injection sous-cutanée récemment approuvée et renforce son utilité dans le paysage en constante évolution de l'oncologie au Canada.

La recommandation de l'INESSS est fondée sur l'utilité thérapeutique reconnue d'OPDIVOMD pour injection intraveineuse et reflète une confiance quant à l'efficacité et à l'innocuité cliniques d'OPDIVOMD SC. Cette recommandation témoigne également du potentiel de la préparation pour répondre aux besoins du système de santé en offrant un autre mode d'administration de l'immunothérapie. Approuvée par Santé Canada en mai 2025, la préparation sous-cutanée de nivolumab peut être administrée en quelques minutes, offrant un mode d'administration supplémentaire qui pourrait favoriser des économies de temps en clinique pour les patients admissibles et une utilisation plus flexible des ressources de soins de santé.

« La disponibilité d'une option sous-cutanée comme OPDIVOMD SC pour plusieurs types de tumeurs apporte une flexibilité supplémentaire dans la manière dont nous administrons l'immunothérapie », a déclaré le Dr Normand Blais, hématologue-oncologue à Montréal. « Elle offre la possibilité d'adapter les parcours de soins en tenant compte à la fois des exigences du système et des besoins des patients, ce qui constitue un équilibre important alors que nous continuons à faire évoluer les soins contre le cancer. »

« En tant qu'infirmières, nous constatons chaque jour le temps et l'énergie que le traitement du cancer exige des patients et de leurs familles », a déclaré Annie Bombardier, infirmière autorisée, CSIO(C), et spécialisée en oncologie à Montréal. « La possibilité de recevoir OPDIVOMD SC par voie sous-cutanée signifie moins de temps passé en traitement intraveineux et plus de temps pour les patients pour se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux. Cette avancée répond à la fois aux besoins des patients et à l'efficacité de notre système de santé. »

L'utilisation d'OPDIVOMD SC est approuvée pour toutes les indications autorisées contre les tumeurs solides en monothérapie, comme traitement d'entretien à la suite d'un traitement d'association contenant de l'ipilimumab (YERVOYMD) et comme traitement d'association avec la chimiothérapie ou les inhibiteurs de la tyrosine kinase dans les cas suivants :

Adénocarcinome rénal

Mélanome

Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC)

Épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou

Carcinome urothélial

Cancer colorectal ayant une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements (dMMR) (traitement antérieur)

Cancers de l'œsophage et de la jonction œsogastrique

Cancer de l'estomac, cancer de la jonction œsogastrique et adénocarcinome œsophagien

« La recommandation de l'INESSS représente une grande avancée pour l'élargissement de l'accès à des options de traitement novatrices pour les patients du Québec, a déclaré Elaine Phillips, directrice générale chez Bristol Myers Squibb Canada. La préparation sous-cutanée d'OPDIVOMD reflète notre engagement continu à offrir des innovations scientifiques qui répondent à des besoins réels. Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec des partenaires de soins de santé dans l'ensemble du Canada pour permettre un accès rapide à OPDIVOMD SC et soutenir des soins durables qui répondent à la fois aux besoins des patients et du système de santé ».

Pour obtenir de plus amples renseignements sur OPDIVOMD SC, y compris les renseignements posologiques et les renseignements sur l'innocuité, veuillez consulter la monographie canadienne ici.

À propos de Bristol Myers Squibb Canada Co.

Bristol Myers Squibb Canada Co. est une filiale indirecte en propriété exclusive de Bristol Myers Squibb Company, une société pharmaceutique mondiale dont la mission consiste à découvrir, à développer et à proposer des médicaments novateurs pour aider les patients à combattre les maladies graves. Bristol Myers Squibb Canada Co. emploie près de 170 personnes à l'échelle du pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://www.bms.com/ca/fr.

À propos de Bristol Myers Squibb : transformer la vie des patients grâce à la science

À Bristol Myers Squibb, notre mission consiste à découvrir, à développer et à proposer des médicaments novateurs pour aider les patients à combattre les maladies graves. Nous menons des recherches scientifiques audacieuses afin de déterminer ce qui est possible pour l'avenir de la médecine et des patients que nous servons. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse BMS.com et suivez-nous sur LinkedIn, X, YouTube, Facebook et Instagram.

Relations avec les médias : Daphne Weatherby, Affaires corporatives, Bristol Myers Squibb Canada, [email protected]