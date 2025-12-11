L'administration sous-cutanée de cette immunothérapie reconnue pourrait libérer environ 30 000 heures d'utilisation de fauteuils de perfusion et 64 000 heures de travail de professionnels de la santé au Canada sur une période de trois ans.1

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) est heureuse d'annoncer qu'OPDIVOMD SC (nivolumab pour injection sous-cutanée) est maintenant inscrit à la Liste des médicaments -Établissements. Le Québec est la première province à rembourser le nouveau mode d'administration sous-cutanée pour les indications de tumeurs solides actuellement autorisées par Santé Canada qui n'étaient auparavant remboursées que pour l'administration par voie intraveineuse.2

L'inscription sur la liste de médicaments remboursés du Québec établit un précédent qui améliorera l'efficacité des soins de santé au Canada. L'administration plus rapide d'OPDIVOMD SC en clinique permet aux patients admissibles de gagner beaucoup de temps et allège le fardeau associé aux perfusions.

« Il s'agit d'une étape importante pour les patients, car elle offre une option novatrice pour traiter leur maladie », a déclaré le Dr Normand Blais, hémato-oncologue à Montréal. « Une option sous-cutanée en oncologie peut faciliter l'accès au traitement et contribuer à réduire le temps d'administration dans notre système de soins de santé surchargé. Cette décision offre aux patients une option de soins qui est plus facile à administrer et qui s'adapte mieux à leur quotidien. »

En réduisant la demande relative aux fauteuils de perfusion et en permettant d'adapter la prestation des soins, particulièrement dans les environnements à capacité limitée ou pour les patients des régions éloignées, OPDIVOMD optimise les ressources, améliore la capacité opérationnelle et offre aux patients un accès plus durable aux soins novateurs contre le cancer.

« Nous félicitons le gouvernement du Québec d'avoir ouvert la voie en inscrivant OPDIVOMD SC à la liste des médicaments remboursés, ce qui pourrait aider de nombreux patients en allégeant le fardeau thérapeutique », a déclaré Elaine Phillips, directrice générale, Bristol Myers Squibb Canada. « La nouvelle préparation sous-cutanée nous permet de tenir notre promesse de relever les défis du monde réel en matière de soins de santé grâce à des solutions de pointe. Nous nous attendons à ce que la collaboration se poursuive avec toutes les provinces canadiennes afin d'élargir l'accès et d'établir une voie durable pour les soins avancés contre le cancer à l'échelle nationale. »

Économies prévues en matière de soins de santé

Les données récentes présentées au congrès de l'International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) prévoyaient des gains de temps et des économies importantes à l'échelle nationale. Plus précisément, les résultats indiquent qu'environ 4 414 patients pourraient recevoir le traitement sous-cutané sur une période de trois ans, et que 36 % des patients admissibles au traitement intraveineux seraient passés à l'option d'injection sous-cutanée d'ici la troisième année1.

Ce changement devrait permettre de réaliser des économies budgétaires supplémentaires d'environ 51 millions de dollars sur trois ans pour le système de soins de santé canadien (scénario pour une dose fixe par voie intraveineuse) ou de 31 millions de dollars (scénario pour une dose selon le poids de 76 kg par voie intraveineuse)1.

De plus, on prévoit qu'il libérera environ 30 000 heures passées au fauteuil de perfusion pour les patients et 64 000 heures de travail pour les professionnels de la santé au cours de la même période1.

À propos d'OPDIVOMD SC2

OPDIVOMD SC a été approuvé par Santé Canada en mai 2025. L'utilisation de ce médicament est approuvée en monothérapie pour les indications de tumeurs solides actuellement autorisées, au cours de la phase d'entretien suivant l'association avec l'ipilimumab (YERVOYMD) et en association avec la chimiothérapie ou les inhibiteurs de tyrosine kinase, notamment pour les indications suivantes :

Adénocarcinome rénal

Mélanome

Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC)

Épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou

Carcinome urothélial

Cancer colorectal caractérisé par une IM-E/dSRM (traitement antérieur)

Cancers de l'œsophage et de la jonction œsogastrique

Adénocarcinome gastrique, œsophagien ou de la JGŒ

Pour de plus amples renseignements sur OPDIVOMD SC y compris les renseignements sur l'innocuité et la posologie, veuillez consulter la monographie canadienne du produit qui se trouve ici.

À propos de Bristol Myers Squibb Canada Co.

Bristol Myers Squibb Canada Co. est une filiale indirecte en propriété exclusive de Bristol Myers Squibb Company, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Bristol Myers Squibb Canada Co. emploie près de 300 personnes partout au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bms.com/ca/fr.

À propos de Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Pour en savoir plus sur Bristol Myers Squibb, visitez notre site Web à l'adresse BMS.com/ca/fr ou suivez-nous sur LinkedIn, X, YouTube, Facebook et Instagram.

_____________________________________ 1 Tomaras, D., et al. The Budget Impact and Time Savings of Introducing Subcutaneously-Administered Nivolumab and Hyaluronidase (NIVO+Hyal SC) to Patients Receiving Intravenously Administered Nivolumab (NIVO IV) Across Indications in Canada. (Congrès de l'ISPOR, du 12 au 19 novembre 2025). Accessible à l'adresse : https://www.ispor.org/docs/default-source/cti-meeting-21305-documents/bbe5420e-28db-4644-b0b8-5fd7d7d25667.pdf?sfvrsn=9b177c2_0 2 Monographie d'OPDIVOMD SC (nivolumab pour injection sous-cutanée). 1er mai 2025. https://www.bms.com/assets/bms/ca/documents/productmonograph_fr/OPDIVO-SC_FR_PM.pdf

SOURCE Bristol-Myers Squibb Canada

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Daphne Weatherby, Affaires corporatives, Bristol Myers Squibb Canada, [email protected]