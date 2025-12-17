L'Ontario devient la première province à inscrire cette association dans le cadre du nouveau programme FAST visant à favoriser un accès rapide aux patients admissibles au traitement

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) a annoncé aujourd'hui que l'Agence des médicaments du Canada (AMC) a émis une recommandation positive relative au remboursement d'OPDIVOMD (nivolumab) en association avec YERVOYMD (ipilimumab) pour le traitement de première intention des adultes atteints d'un cancer colorectal (CCR) non résécable ou métastatique caractérisé par une instabilité microsatellitaire élevée (IM-E) ou une déficience du système de réparation des mésappariements (dSRM) qui répondent à certains critères1.

La recommandation du comité d'experts du PPEA se fonde sur les résultats de l'essai pivot de phase III CheckMate-8HW (N = 303) qui ont montré qu'un traitement par OPDIVOMD en association avec YERVOYMD a entraîné une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression (SSP) par rapport à la chimiothérapie conventionnelle. Après un suivi médian de 42 mois, la SSP médiane était de 54,1 mois avec un traitement par OPDIVOMD en association avec YERVOYMD par rapport à 5,9 mois avec une chimiothérapie (RR de 0,21; IC à 95 % : 0,14 à 0,31)1.

« La recommandation positive de l'AMC reflète les résultats durables observés avec OPDIVOMD en association avec YERVOYMD pour le traitement de première intention des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique caractérisé par une IM-E ou une dSRM », a déclaré le Dr Shaqil Kassam, oncologue médical à Newmarket. « Les patients atteints de ce sous-type moléculaire distinct de cancer colorectal ont besoin d'options supplémentaires dans la prise en charge de première intention. Cette recommandation est importante et représente une avancée notable pour cette population. »

L'Ontario fait figure de leader en offrant l'accès à ce traitement par l'entremise du programme FAST

À la suite de la recommandation de l'AMC, l'Ontario est devenu la première province du Canada à rembourser le traitement OPDIVOMD en association avec YERVOYMD pour certains patients dans le cadre du nouveau programme provincial FAST (Funding Accelerated for Specific Treatments) pour le financement accéléré de traitements spécifiques. Le remboursement d'OPDIVOMD en association avec YERVOYMD s'applique au traitement de première intention des adultes atteints d'un cancer localement avancé non résécable ou métastatique présentant IM-E ou dSRM, à l'exclusion des personnes présentant une maladie auto-immune importante ou des antécédents de pneumopathie interstitielle ou de pneumopathie inflammatoire.

Cette décision représente également une étape importante : OPDIVOMD en association avec YERVOYMD compte parmi les premiers traitements ajoutés au Programme de financement des nouveaux médicaments (PFNM) de l'Ontario dans le cadre du programme FAST.

« Pour des milliers de personnes en Ontario confrontés à un diagnostic de cancer, l'accès rapide au traitement est essentiel. C'est pourquoi notre gouvernement transforme les soins contre le cancer et accélère l'accès à de nouvelles options de traitement qui changent des vies », a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. « En tant que l'un des premiers nouveaux traitements offerts dans le cadre de notre historique Programme pilote FAST pour le financement accéléré de traitements spécifiques, l'association d'OPDIVO et de YERVOY aidera davantage de personnes atteintes d'un cancer colorectal à obtenir plus rapidement les soins dont elles ont besoin, alors que nous poursuivons nos efforts pour rendre les options de traitement avancées plus accessibles aux personnes qui en ont le plus besoin. »

Axé sur l'accélération de l'examen des traitements qui offrent des bienfaits cliniques éprouvés, tel que le traitement par OPDIVOMD en association avec YERVOYMD, le programme FAST permettra aux patients admissibles atteints d'un cancer colorectal métastatique caractérisé par une IM-E ou une dSRM d'avoir accès au traitement plus rapidement.

« La recommandation de l'AMC pour le traitement par OPDIVOMD en association avec YERVOYMD marque une étape importante pour les Canadiens atteints d'un cancer colorectal métastatique caractérisé par une IM-E ou une dSRM », a déclaré Barry D. Stein, président et PDG de Cancer colorectal Canada. « En prenant la décision d'inscrire cette association dans le cadre du programme FAST, l'Ontario montre que le leadership provincial peut accélérer l'accès aux nouvelles approches de traitement. Nous espérons que cette lancée se poursuivra dans toutes les provinces et tous les territoires afin que l'accès équitable devienne une réalité pour les patients partout au Canada. »

« La recommandation positive de l'AMC, suivie de l'adoption précoce par l'Ontario du traitement OPDIVOMD en association avec YERVOYMD dans le cadre du programme FAST, offre un nouvel espoir aux familles et patients touchés par le cancer colorectal métastatique caractérisé par une IM-E ou une dSRM », a déclaré Filomena Servidio-Italiano, présidente et PDG du Réseau d'informations et soutien pour le cancer colorectal (RISSC). « Un accès plus rapide est très important pour cette communauté, en particulier avec de telles données cliniques, et nous sommes motivés lorsque nous constatons les mesures prises pour raccourcir les délais d'accès pour les patients. Nous espérons que les autres provinces et territoires prendront rapidement des mesures afin que tous les Canadiens puissent bénéficier d'un accès rapide et équitable à ce traitement. »

Ces avancées marquent un moment important pour les patients et les cliniciens qui les soutiennent.

« Nous sommes ravis de la recommandation positive de l'AMC et félicitons l'Ontario d'avoir pris l'initiative d'inscrire rapidement le traitement au programme FAST. Cela permettra d'améliorer l'accès au traitement de première intention pour les Canadiens atteints d'un cancer colorectal métastatique caractérisé par une IM-E ou une dSRM », a déclaré Elaine Phillips, directrice générale de Bristol Myers Squibb Canada. « Nous demeurons déterminés à faire progresser cette association immunothérapeutique dans les provinces et territoires où elle peut changer les choses pour les patients. Nous continuerons par ailleurs de travailler avec des partenaires partout au pays afin de garantir un accès rapide et équitable à tous les Canadiens qui pourraient en bénéficier. »

À propos de Bristol Myers Squibb Canada Co.

Bristol Myers Squibb Canada Co. est une filiale indirecte en propriété exclusive de Bristol Myers Squibb Company, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Bristol Myers Squibb Canada Co. emploie près de 300 personnes partout au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.bms.com/ca/fr.

À propos de Bristol Myers Squibb : Transformer la vie des patients grâce à la science Chez Bristol Myers Squibb, nous avons pour mission de découvrir, de mettre au point et de distribuer des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Nous avons adopté une approche scientifique audacieuse afin de définir ce qui est possible pour l'avenir de la médecine et pour les patients que nous servons. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse bms.com/ca/fr et suivez-nous sur LinkedIn, X, YouTube, Facebook et Instagram.

____________

1 Agence des médicaments du Canada. Recommandation de remboursement : Le nivolumab en association avec l'ipilimumab (Opdivo en association avec Yervoy) pour le traitement de première intention des adultes atteints d'un cancer colorectal non résécable ou métastatique caractérisé par une instabilité microsatellitaire élevée ou une déficience du système de réparation des mésappariements. Accessible à l'adresse : https://www.cda-amc.ca/sites/default/files/DRR/2025/PC0396-Opdivo_Yervoy_FINAL_Recommendation.pdf

SOURCE Bristol-Myers Squibb Canada

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Daphne Weatherby, Affaires corporatives, Bristol Myers Squibb Canada, [email protected]