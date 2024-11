RIO DE JANEIRO, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le monde est de plus en plus interrelié. Les menaces et les défis traversent frontières, océans et continents - et ils ont des répercussions à long terme sur les économies, l'environnement, nos choix en matière d'alimentation et les prix à la caisse. Les défis communs exigent des solutions communes.

Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au Sommet des dirigeants du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, où il a travaillé avec d'autres dirigeants en vue de résoudre des enjeux mondiaux urgents tout en consolidant la sécurité et la stabilité du Canada. De grandes priorités y ont été abordées, notamment la réduction de la faim et de la pauvreté dans le monde, les investissements dans l'énergie propre et la garantie d'une plus grande participation à l'économie pour les communautés à risque.

Pour continuer à faire avancer ces priorités, le premier ministre a assuré la participation du Canada à deux partenariats mondiaux clés. Le Canada fera partie de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, une initiative clé de la présidence brésilienne du G20. Cette initiative, qui réunira l'industrie, les gouvernements et les banques de développement, permettra aux pays de collaborer plus étroitement pour lutter contre la malnutrition, notamment contre la menace croissante que représentent les changements climatiques pour l'insécurité alimentaire. Le Canada jouera également un rôle clé au sein de l'Alliance mondiale pour une énergie propre, une initiative menée par le Royaume-Uni qui vise à stimuler l'investissement mondial dans les énergies propres et à aider les pays à abandonner les combustibles fossiles.

Tout au long du Sommet, le premier ministre a participé à diverses séances de travail du G20 au cours desquelles il s'est employé à faire progresser la paix et la sécurité dans le monde, particulièrement en Ukraine et au Moyen-Orient. Il a condamné l'invasion à grande échelle et injustifiable de l'Ukraine par la Russie, dont nous soulignons le millième jour le 19 novembre 2024. Il a réitéré le soutien inébranlable du Canada au gouvernement et à la population de l'Ukraine. De plus, il a réaffirmé la volonté du Canada de travailler avec le Brésil, pays hôte du G20, et d'autres alliés et partenaires internationaux, notamment au sein du G7 et du G20, afin de promouvoir la sécurité et la stabilité pour les populations du monde entier.

Lors du Sommet, le premier ministre a annoncé plus de 68 millions de dollars de nouveaux investissements pour lutter contre le crime organisé et la contrebande de drogue, soutenir l'action climatique et la conservation, et protéger davantage de femmes et de filles tout en augmentant leur participation à l'économie.

Ces investissements comprennent :

Près de 24 millions de dollars pour mettre fin au trafic de drogue et à la traite de personnes au Canada, renforcer les capacités multinationales d'application de la loi pour la prévention du blanchiment d'argent, augmenter les ressources visant à réagir aux menaces du crime organisé et des terroristes, accroître la collaboration avec les organisations de sécurité internationales, et améliorer les capacités des aéroports internationaux d'Amérique latine et des Caraïbes de dissuader et de détecter l'envoi de drogues illicites.

pour mettre fin au trafic de drogue et à la traite de personnes au Canada, renforcer les capacités multinationales d'application de la loi pour la prévention du blanchiment d'argent, augmenter les ressources visant à réagir aux menaces du crime organisé et des terroristes, accroître la collaboration avec les organisations de sécurité internationales, et améliorer les capacités des aéroports internationaux d'Amérique latine et des Caraïbes de dissuader et de détecter l'envoi de drogues illicites. Plus de 25 millions de dollars pour contribuer à restaurer la biodiversité mondiale, soutenir les mesures visant à réduire la malnutrition, collaborer avec les agriculteurs des régions soumises à des contraintes climatiques pour appuyer les efforts de conservation, et accroître la sécurité alimentaire dans les régions les plus touchées.

pour contribuer à restaurer la biodiversité mondiale, soutenir les mesures visant à réduire la malnutrition, collaborer avec les agriculteurs des régions soumises à des contraintes climatiques pour appuyer les efforts de conservation, et accroître la sécurité alimentaire dans les régions les plus touchées. Plus de 19 millions de dollars pour soutenir les femmes et les filles en Amérique latine en prévenant la discrimination et la violence, en aidant davantage de femmes à participer aux efforts de conservation et à la gestion des terres et des ressources en eau, et en améliorant les services de santé pour les femmes à risque, notamment les femmes autochtones.

Le développement durable a été un thème central du Sommet du G20. Le premier ministre a réaffirmé la détermination du Canada à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, notamment en sa qualité de coprésident du Groupe des défenseurs des ODD des Nations Unies. Il a participé à l'événement Global Citizen NOW, où il s'est joint à d'autres chefs de gouvernement et dirigeants d'entreprise pour stimuler l'action mondiale en vue de la réalisation des ODD. Enfin, le premier ministre a ratifié une déclaration des dirigeants dans laquelle il a réitéré la volonté du Canada de collaborer avec ses partenaires du G20 pour améliorer les conditions de vie des populations du monde entier.

Le premier ministre a souligné que nos défis communs auront une incidence directe sur les populations du monde entier, en particulier sur les travailleurs, les familles de travailleurs et les jeunes. Pour relever ces défis et trouver des solutions judicieuses, nous devons travailler ensemble et investir dans le progrès. Il a mis en relief le travail soutenu accompli par le Canada en vue de réduire l'inflation, créer plus d'emplois, construire plus de logements et veiller à ce que la classe moyenne ressente les avantages de la croissance économique.

Citation

« Pour relever des défis communs, il faut trouver des solutions communes. Lors du Sommet du G20 au Brésil, j'ai annoncé de nouvelles mesures pour sévir contre le trafic de drogue, lutter contre les changements climatiques, créer des emplois bien rémunérés et assurer la stabilité et la sécurité des Canadiens. Notre gouvernement est déterminé à améliorer votre vie et à la rendre plus juste et plus sûre. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

À Rio de Janeiro, le premier ministre a rencontré le premier ministre du Japon, Ishiba Shigeru, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni , le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden , et le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.

, le président des États-Unis d'Amérique, , et le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer. Il s'agissait de la 10 e participation du premier ministre Trudeau au Sommet des dirigeants du G20, laquelle suivait sa participation à la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique à Lima , au Pérou.

participation du premier ministre Trudeau au Sommet des dirigeants du G20, laquelle suivait sa participation à la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique à , au Pérou. Le G20 est une plateforme importante où l'on discute de questions économiques, financières et commerciales mondiales. Le G20 regroupe les principales économies du monde et représente tous les continents habités, 80 % du PIB mondial, 75 % du commerce mondial et 60 % de la population mondiale.

Le G20 englobe l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la France , l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la République de Corée, la Russie, la Türkiye, le Royaume-Uni, l'Union africaine et l'Union européenne. L'Espagne, l' Angola , l'Égypte, le Nigéria, la Norvège, le Portugal , Singapour et les Émirats arabes unis ont été conviés par le Brésil à participer au Sommet du G20 en tant qu'invités, cette année.

, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la République de Corée, la Russie, la Türkiye, le Royaume-Uni, l'Union africaine et l'Union européenne. L'Espagne, l' , l'Égypte, le Nigéria, la Norvège, le , Singapour et les Émirats arabes unis ont été conviés par le Brésil à participer au Sommet du G20 en tant qu'invités, cette année. L'Afrique du Sud assumera la présidence du G20 en 2025, sous le thème « Solidarité, égalité et développement durable ».

Lancée officiellement lors du Sommet, l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté réunira des gouvernements, des organisations internationales, des instituts de recherche et d'autres partenaires afin de soutenir une action mondiale ambitieuse visant à éradiquer la faim et la pauvreté. Le Canada a émis une déclaration d'engagement énonçant ses contributions à l'Alliance, en particulier dans les domaines de l'aide financière et de l'échange de connaissances.

a émis une déclaration d'engagement énonçant ses contributions à l'Alliance, en particulier dans les domaines de l'aide financière et de l'échange de connaissances. Le Canada et le Brésil entretiennent une relation multidimensionnelle fondée sur des valeurs démocratiques communes, l'attachement aux droits de la personne et la coopération sur les plans de la sécurité mondiale et régionale, de la protection environnementale et de la croissance durable. Nos pays travaillent ensemble au sein d'institutions multilatérales comme les Nations Unies, le G20 et l'Organisation des États américains.

et le Brésil entretiennent une relation multidimensionnelle fondée sur des valeurs démocratiques communes, l'attachement aux droits de la personne et la coopération sur les plans de la sécurité mondiale et régionale, de la protection environnementale et de la croissance durable. Nos pays travaillent ensemble au sein d'institutions multilatérales comme les Nations Unies, le G20 et l'Organisation des États américains. Le Brésil est la deuxième plus grande économie dans les Amériques (après les États-Unis) et la neuvième dans le monde. Le Brésil est le troisième partenaire commercial du Canada dans les Amériques, après les États-Unis et le Mexique. En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre le Brésil et le Canada totalisait 13,3 milliards de dollars.

Le Brésil continue de gagner en importance sur la scène internationale. Le pays compte plus de 210 millions d'habitants, possède d'abondantes ressources naturelles, notamment du pétrole, des minéraux critiques et des ressources agricoles, et dispose d'atouts industriels tels que l'aérospatiale, les produits chimiques et les produits alimentaires. Le Brésil est le principal gardien de la forêt amazonienne et abrite la plus grande biodiversité au monde.

En 2015, le Canada a joint ses efforts à ceux de tous les États membres des Nations Unies pour adopter des objectifs ambitieux en matière de développement durable, comme présentés dans le document Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Le Programme 2030 est axé sur un ensemble de 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui portent sur les volets social, économique et environnemental du développement durable. Ensemble, les ODD visent à améliorer la vie de tous, mais aussi à protéger la planète.

En 2022, le premier ministre Trudeau a été nommé coprésident du Groupe des défenseurs des ODD par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, aux côtés de la première ministre de la Barbade, Mia Mottley. Au moyen de leurs tribunes respectives, les membres du Groupe des défenseurs des ODD ont pour objectif de sensibiliser le monde entier aux ODD et au besoin d'accélérer les mesures à prendre pour les réaliser. Le premier ministre Trudeau est également coprésident du Groupe des dirigeants pour le stimulus des ODD.

