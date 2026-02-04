MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Alors que près de 10 000 entreprises québécoises déclarent avoir l'intention de vendre dans la prochaine année, et près de 50 000 d'ici cinq ans, BCF Avocats d'affaires, le Fonds de solidarité FTQ et Repreneuriat Québec concrétisent aujourd'hui le lancement officiel du Mouvement Repreneuriat au féminin, à l'occasion d'un événement dans les bureaux de BCF à Montréal, réunissant des décideurs, experts et leaders d'influence. Des données clés sur le repreneuriat féminin ainsi que les premières initiatives du Mouvement dont un site web de référence y seront dévoilés.

Le Mouvement Repreneuriat au féminin s'inscrit dans la volonté commune des trois organisations de réduire les obstacles à l'accès à la propriété d'entreprise pour les femmes, de favoriser leur leadership économique et de mobiliser l'écosystème autour d'initiatives concrètes destinées à soutenir la relève. En contribuant à faire évoluer les règles du jeu afin que le repreneuriat au féminin devienne une solution accessible, reconnue et structurante face aux défis majeurs liés au transfert d'entreprises, le Mouvement marque son ambition de porter de 26 % à 35 % la proportion de repreneures d'ici cinq ans.

Des initiatives concrètes pour accélérer le repreneuriat au féminin

À travers ce mouvement, les partenaires souhaitent faire du Québec un modèle de référence - ici et à l'international - en matière de repreneuriat au féminin.

Le Mouvement Repreneuriat au féminin se déploie d'abord à travers trois initiatives concrètes : le rayonnement des repreneures, avec des offensives de visibilité dont une première capsule vidéo; la création d'espaces de rencontre et de dialogue, en investissant des tribunes existantes et en favorisant les échanges partout au Québec; et le lancement d'un site web de référence (https://repreneuriataufeminin.com/), un point de repère regroupant ressources, informations clés et outils pour accompagner les femmes dans leur parcours de reprise. D'autres actions tangibles viendront s'ajouter progressivement afin d'amplifier l'impact du Mouvement.

Le potentiel féminin demeure sous-exploité

Au cours des prochaines années, des milliers d'entreprises devront préparer et identifier une relève. Sans repreneurs et repreneuses au rendez-vous, des emplois, des expertises et des entreprises de secteurs stratégiques risquent de disparaître ou d'être relocalisés.

Malgré leur rôle central dans l'économie, les femmes demeurent largement sous-représentées dans la reprise d'entreprises. Selon les données de l'Observatoire de Repreneuriat Québec, les femmes représentaient en moyenne 26 % des repreneurs entre 2015 et 2022. Cette proportion diminue à 18,3 % lorsque les transferts à la conjointe sont exclus.

Les freins sont bien documentés : accès plus difficile au capital, manque d'accompagnement spécialisé, enjeux de conciliation travail-vie personnelle, stéréotypes persistants et réseaux moins développés. Ces obstacles sont systémiques - et ils privent le Québec d'une part essentielle de sa relève entrepreneuriale.

Écouter, analyser, agir : une mobilisation pour passer à l'action

Le Mouvement Repreneuriat au féminin s'est construit à partir de premières démarches amorcées au printemps dernier par BCF Avocats d'affaires, le Fonds de solidarité FTQ et Repreneuriat Québec. Pour bien comprendre les enjeux, il était essentiel de commencer par écouter, analyser et prendre le temps de poser les bases ensemble. Une table ronde réunissant une trentaine de leaders économiques a permis de croiser les perspectives, de partager les réalités du terrain et de dégager des constats lucides, ainsi que des orientations porteuses pour accélérer le repreneuriat au féminin.

Ces échanges, nourris par des données de l'Observatoire de Repreneuriat Québec et des analyses d'Aviseo conseil, mènent aujourd'hui au dévoilement d'un rapport qui présente les constats et balise les actions à venir du Mouvement (consultation du rapport sur le site https://repreneuriataufeminin.com/).

À propos de BCF

BCF fait avancer l'économie du Québec en accompagnant les leaders et les organisations qui la façonnent, grâce à une pratique innovante et engagée qui unit droit et affaires. Avec plus de 560 employé•es, dont 330 avocats et avocates, le cabinet se distingue par sa capacité à accompagner ses client•es dans les moments déterminants. Depuis 2007, BCF figure chaque année parmi les sociétés les mieux gérées au Canada, une reconnaissance unique dans le milieu juridique qui témoigne de son excellence organisationnelle et de sa vision d'affaires. www.bcf.ca

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 816 000 actionnaires. Avec un actif net de 23,0 milliards de dollars au 30 novembre 2025, le Fonds appuie plus de 4 000 entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Visitez le fondsftq.com ou LinkedIn

À propos de Repreneuriat Québec

Repreneuriat Québec est ancré sur une conviction forte : le transfert d'entreprise est l'un des leviers les plus puissants pour assurer la vitalité économique du Québec et la productivité des entreprises d'ici. Depuis plus de dix ans, Repreneuriat Québec porte la cause du repreneuriat en accompagnant les entrepreneurs à chaque étape de leur projet de relève. Pionnier d'un modèle d'accompagnement unique, Repreneuriat Québec est présent dans toutes les régions du Québec pour faire avancer concrètement les projets de relève. Repreneuriat Québec a guidé près de 35 000 entrepreneurs et des milliers d'entreprises, représentant près de 10 milliards de dollars en chiffre d'affaires transféré, avec un taux de survie de 87,5 % pour les entreprises accompagnées. Repreneuriat Québec agit comme un acteur clé de la continuité entrepreneuriale, avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. repreneuriat.quebec.

