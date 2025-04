MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Partageant des valeurs communes et un esprit entrepreneurial, BCF Avocats d'affaires est ravie d'annoncer l'acquisition stratégique du cabinet GRAVEL2 AVOCATS, effective à compter d'aujourd'hui. Grâce à l'expertise reconnue de Me Claude Gravel et de son équipe de près de 10 professionnels, cette intégration renforcera la pratique du droit du travail et de l'emploi chez BCF. Elle permettra à BCF de consolider son leadership sur le marché québécois en créant un environnement favorable à la croissance des talents dans ce secteur de pratique et en poursuivant son rôle stratégique de partenaire d'affaires auprès des entreprises québécoises, en leur offrant une vision claire et les moyens d'agir.

« Rejoindre BCF représente une occasion unique de poursuivre et d'accélérer notre mission dans un cadre élargi, sans perdre notre ADN et les valeurs qui ont fait notre succès. Nous sommes impatients de contribuer à une culture où le développement des personnes et des expertises ainsi que l'excellence des services sont au cœur des priorités », souligne Claude Gravel, fondateur de GRAVEL2.

Une expertise qui s'élargit pour des défis toujours plus grands

Le marché du travail québécois est actuellement confronté à des défis complexes qui sont susceptibles d'avoir des répercussions significatives sur les employés, confrontés à un environnement de travail en constante évolution. Cette réalité se manifeste notamment dans un contexte où l'intégration de l'intelligence artificielle et la transformation organisationnelle deviennent essentielles pour rester compétitives. Les défis sont nombreux et l'intégration de GRAVEL2 renforcera la capacité de BCF à soutenir avec encore davantage de robustesse et de clairvoyance les organisations québécoises pour favoriser leur développement et leurs succès.

« Nous accueillons GRAVEL2 avec enthousiasme dans la grande équipe de BCF. Cette intégration s'inscrit dans notre volonté de développer nos secteurs de pratique et d'attirer des experts qui permettent à nos clients et aux organisations des tous les horizons, non seulement de comprendre les tendances et les défis, mais aussi de les influencer et de tirer parti des opportunités qui en découlent », indique Julie Doré, associée directrice de BCF.

Découvrez les perspectives de Julie Doré et Claude Gravel sur cette acquisition stratégique en visionnant cette vidéo : https://youtu.be/6U6jp3vmhgs

À propos de BCF

BCF est un cabinet d'avocats de premier plan au Québec, offrant une gamme complète de services juridiques. Notre mission est de fournir des solutions innovantes et adaptées aux besoins de nos clients, tout en favorisant un environnement de travail collaboratif et inclusif.

À propos de GRAVEL2

Fondé en 2015 par Me Claude Gravel, GRAVEL2 est un cabinet spécialisé en droit du travail, de l'emploi et des régimes de retraite. Il accompagne exclusivement les employeurs, avec une approche personnalisée, fondée sur la compréhension fine et stratégique de leurs enjeux et de leurs impératifs d'affaires.

