Rencontre au Sommet 2025 : 150 leaders québécois s'engagent pour accroître la productivité, l'innovation et la résilience du Québec

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Dans un contexte économique mondial en pleine mutation, 150 leaders du Québec ont répondu à l'appel de BCF Avocats d'affaires et d'Aviseo Conseil pour participer à la première édition de la Rencontre au Sommet, propulsée par Desjardins Entreprises. Dans le contexte politico-socio-économique actuel, l'événement a offert un diagnostic clair des enjeux existants.

À travers des conférences phares, des panels inspirants et des ateliers de cocréation, chefs d'entreprise, économistes et acteurs publics ont engagé une discussion franche sur les freins qui entravent notre essor et les leviers à activer pour inverser la tendance.

Sortir du débat conjoncturel pour travailler sur le structurel

Au fil des discussions, trois constats majeurs ont émergé, soulignant l'urgence d'agir collectivement.

1. La compétitivité du Québec et du Canada s'érode : selon l'IMD, le Canada est passé de la 8e à la 19e place mondiale en compétitivité entre 2020 et 2024, un recul préoccupant sur 67 pays évalués.

2. Toujours selon l'IMD, les investissements privés en innovation et en recherche-développement (R-D) sont en déclin : depuis le milieu de 2022, ils ont chuté de plus de 10 %, alors que le Québec affichait déjà un retard notable par rapport à l'Ontario et à la moyenne canadienne.

3. La commercialisation de la recherche demeure un défi structurel : selon l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal, moins de 10 % des découvertes scientifiques québécoises aboutissent à des produits sur le marché, freinant l'impact économique des innovations locales.

Ces enjeux, bien antérieurs à la conjoncture politique actuelle, appellent à dépasser les débats de circonstance pour s'attaquer aux racines du problème. C'est dans cet esprit que les leaders réunis au Sommet ont choisi de miser sur l'action concertée pour transformer ces constats en leviers de croissance durable.

Une invitation à l'engagement collectif

Loin d'un énième forum, cette journée a été conçue pour insuffler des engagements concrets pour le Québec et activer une nouvelle dynamique de transformation économique. Tout au long de la journée, les participant.e.s ont été appelés à répondre à la question centrale : « Si vous pouviez transformer un seul aspect du Québec pour favoriser la productivité, la résilience et l'innovation, que changeriez-vous, et pourquoi ? »

Portés par une ambition claire et mobilisatrice pour le Québec, les leaders réunis ont formulé une centaine d'engagements concrets, sous leur responsabilité, pour bâtir un Québec plus productif, innovant et résilient.

Qu'il s'agisse d'accélérer l'adoption des technologies, de soutenir la relève intrapreneuriale, de mettre l'humain et son bien-être au cœur des décisions, de mutualiser les efforts de développement ou de renforcer la solidarité entre acteurs économiques pour conquérir de nouveaux marchés, une volonté commune s'est affirmée : progresser ensemble en misant sur nos forces collectives. La production d'un livre blanc sur les réflexions de la journée, la tenue de tables rondes thématiques sur les défis abordés ainsi que la reconduite en 2026 d'une seconde édition de l'événement ont également été convenus.

Julie Doré, associée-directrice chez BCF, a souligné l'importance de passer de la vision à l'action : « Voir l'avenir, c'est une chose, mais pouvoir l'influencer, c'est ce qui compte pour nous. Notre ambition est de contribuer activement à l'essor économique et à la réussite durable de nos clients et de la société québécoise. Cette volonté d'agir incarne également le leadership que BCF souhaite affirmer dans le secteur juridique et des affaires, d'où la tenue de la Rencontre au Sommet. »

« Chez Aviseo, nous croyons que chaque période d'incertitude est aussi une formidable occasion de se réinventer. Notre mission est d'outiller et d'accompagner les leaders et organisations pour qu'ils transforment les défis en leviers de croissance durable, en misant notamment sur l'intelligence collective », a indiqué François Rousseau-Clair, associé-fondateur d'Aviseo,

Remerciements aux partenaires

L'événement n'aurait pu avoir lieu sans l'appui précieux de Desjardins entreprises, partenaire propulseur, ainsi que du Conseil du Patronat du Québec et de la Fédération des chambres de commerce du Québec, tous engagés envers la prospérité collective du Québec.

Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises chez Mouvement Desjardins, a tenu à exprimer : « Cette association avec la Rencontre au Sommet était toute naturelle pour Desjardins Entreprises, compte tenu de notre engagement et de notre détermination à accompagner les leaders d'affaires, entrepreneurs et visionnaires du Québec pour qu'ils puissent non seulement traverser la tempête, mais aussi bâtir l'économie de demain avec audace, agilité et solidarité. »

À propos de BCF

BCF Avocats d'affaires, qui célèbre ses 30 ans en 2025, est le deuxième plus important cabinet au Québec, comptant plus de 500 employé.e.s dont 300 professionnel.le.s. Reconnu pour son approche entrepreneuriale, le cabinet offre des solutions pragmatiques et innovantes aux entreprises en croissance et aux leaders d'affaires dans divers secteurs. www.bcf.ca

À propos d'Aviseo

Aviseo Conseil, fondée au Québec en 2015, est une firme de services-conseils indépendante spécialisée en stratégie et en économie. Avec près de 50 employé.e.s répartis à Montréal, Québec, Casablanca et Bruxelles, elle accompagne les organisations publiques, privées et associatives dans la réalisation de leurs ambitions et la résolution de leurs enjeux. Ses études et démarches d'accompagnement en stratégie, en économie, en transformation, en gouvernance et en environnement sont personnalisées, pragmatiques et rigoureuses. www.aviseo.com

