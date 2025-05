Un événement pour mobiliser le Québec autour de la productivité, de l'innovation et de la résilience

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - Face aux défis économiques, technologiques et sociaux qui secouent le Québec, la Rencontre au Sommet 2025 s'impose comme un événement pour réfléchir, débattre et cocréer des solutions concrètes. Portée par BCF Avocats d'affaires, Aviseo Conseil et leurs partenaires - Desjardins, le Conseil du patronat du Québec et la FCCQ - cette journée réunira plus de 200 leaders québécois, le 27 mai prochain à Montréal, autour de trois leviers essentiels : productivité, résilience et innovation. La toute première édition proposera des conférences, deux panels de prestige réunissant des décideurs économiques, ainsi que deux cellules de dialogue interactives pour cocréer des solutions concrètes, un confessionnal de l'économie et des périodes de réseautage.

Une programmation ambitieuse et collaborative

Conférences phares

Innover ou agoniser - Philippe Boulanger (conférencier international, ex-leader de l'innovation chez Apple et Sony, fondateur de Neopost Labs, spécialiste de l'intelligence innovationnelle et de l'adoption de l'IA en entreprise) partagera sa vision des transformations nécessaires pour rester compétitif dans un contexte mondial incertain et en mutation rapide.





Innovation et société - Frédéric Bouchard (doyen de la Faculté des arts et des sciences et professeur de philosophie à l'Université de Montréal) abordera la question « Comment ne pas perdre la tête à l'ère des paradoxes? ».

Panels de prestige

Résilience et perspectives : L'entrepreneuriat québécois au cœur de l'économie - Animé par Marie-Pier Frappier (rédactrice en chef par intérim, Les Affaires), ce panel réunira Pierre Cléroux (vice-président, Recherche et économiste en chef, BDC), Norma Kozhaya (vice-présidente à la recherche et économiste en chef, Conseil du patronat du Québec) et René Beaudry (cofondateur, Normandin Beaudry) pour discuter des défis et leviers de la résilience entrepreneuriale au Québec.





Ambition et exceptionnalisme : Le Québec en mouvement - Nous échangerons avec les leaders de trois organisations phares, reconnues pour leur ambition et leur exceptionnalisme, qui ont su innover au fil des années et s'imposer comme des modèles inspirants au Québec : Véronique Proulx (présidente-directrice générale, Fédération des chambres de commerce du Québec), Stéphane Garneau (président, Micro Logic), Christiane Germain (coprésidente, Germain Hôtels) et André Noreau (Vice-président principal et Chef de l'Innovation, Premier Tech).

Cellules de dialogue

Atelier « À la une » - Un espace d'échanges animé pour identifier les enjeux prioritaires et partager des pistes de solution.





Pistes de solutions et engagements - Un atelier collaboratif pour formuler des engagements concrets et des recommandations collectives pour l'avenir du Québec économique.

Le Québec de demain se construit aujourd'hui. Joignez-vous à nous pour transformer les incertitudes économiques mondiales en opportunités d'innovation et de collaboration, afin de bâtir une économie plus forte, autonome et résiliente.

27 mai 2025 | 8h45 à 18h | Bungalow - Montréal

