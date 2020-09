La ministre Mélanie Joly annonce un soutien de près de 2,5 M$ du gouvernement du Canada à des entreprises et des organismes de Laval pour favoriser le développement technologique.

LAVAL, QC, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'avenir et la relance économique du Québec reposent sur la vigueur des entreprises et des organismes d'ici. Depuis plusieurs années, le gouvernement du Canada s'est donné comme mandat de les appuyer, au bénéfice ultime des citoyens.

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, annonce aujourd'hui des aides financières totalisant 2 444 286 dollars. Ces appuis permettent à l'écosystème entrepreneurial de croître et aux bénéficiaires de relancer efficacement leurs activités malgré les impacts que la crise sanitaire a pu avoir sur eux.

Support à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval qui accompagne les PME touchées par la COVID-19

La crise sanitaire a des répercussions majeures sur l'économie de Laval et certaines organisations de la région ont besoin de soutien pour structurer leurs opérations, gérer leurs liquidités et s'adapter au contexte de la COVID-19 afin de poursuivre leurs activités.

C'est pourquoi DEC accorde une contribution non remboursable de 544 660 dollars à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Cet organisme pourra ainsi offrir des services d'aide technique à des entreprises et OBNL touchés par les impacts économiques de la COVID-19 afin qu'ils bénéficient de l'expertise et de l'accompagnement de ressources spécialisées. Cela leur assurera une meilleure position pour la relance économique.

Appuyer l'innovation pour renforcer l'économie du Grand Montréal

La région du Grand Montréal compte des milliers d'entrepreneurs aux idées novatrices et d'organismes dynamiques qui contribuent à améliorer la vitalité de leur communauté en créant des emplois de qualité et en bonifiant le tissu économique régional.

C'est dans cette optique que DEC travaille en synergie avec les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises du Québec afin de miser sur l'innovation pour faire croître l'économie québécoise. Ceux-ci offrent un appui crucial aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance (start-up) à toutes les étapes de leur existence et sont des pépinières de talents et d'innovation. C'est notamment le cas du Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) et du Campus des technologies de la santé (CTS) qui se voient accorder une contribution non remboursable de 1,5 million de dollars. Le CQIB et le CTS établiront le programme MEDx, qui vise à soutenir et accélérer le développement des start-up dans le domaine des technologies de soins de santé.

Par ailleurs, DEC appuie les entreprises Communication Groupe Elite et Technologies SynergX de Laval à hauteur de 399 626 dollars afin de leur permettre d'accroître leur productivité et de commercialiser leurs solutions innovantes à l'international.

Le complément d'information sur les projets est fourni dans le document d'information connexe.

Citations

« Les entreprises de chez nous, quelle que soit leur taille, sont essentielles à la relance de notre économie. Les aider à innover afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois pour les Québécois est donc au cœur de nos priorités. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre message est clair : nous sommes là pour le Québec avec des mesures concrètes, et nous travaillons avec les entreprises d'ici pour créer des emplois pour les Québécois et reconstruire une économie plus forte. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Bien que la pandémie actuelle ait d'importantes répercussions à divers niveaux, nous lutterons férocement, entre autres pour le développement économique de la région de Laval, afin que ses résidents puissent continuer de travailler et assurer la sécurité financière de leur famille. »

Fayçal El-Khoury, député de Laval--Les Îles

« La relance économique est en marche et nous épaulons les entrepreneurs de chez nous qui font preuve de dynamisme, d'innovation et de résilience. De cette façon, nous les aidons à faire repartir notre économie locale de plus belle et ainsi, nous soutenons le développement économique de notre communauté de même que la prospérité des Lavallois. »

Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan

« En tant que députée de Vimy, je tiens à remercier la ministre Joly pour son engagement envers le développement économique de Laval. Je suis fière d'y participer et de voir l'essor des entreprises de la région. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy

« Depuis mon entrée en poste en 2015, je suis fier de soutenir le développement économique de ma région et je réitère mon appui à notre gouvernement, qui offre une aide essentielle et un avenir plus prospère aux entreprises de Laval. »

Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les contributions remboursables accordées aux deux PME et la contribution non remboursable dont bénéficiera le Centre québécois d'innovation en biotechnologie ont été consenties en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) qui vise à aider les PME du Québec à se développer entre autres par l'innovation.

La contribution non remboursable à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval a été accordée par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR). Doté d'un budget total de près d'un milliard de dollars, le FARR consacrera 211 millions de dollars à l'appui aux entreprises et aux OBNL du Québec. En vertu de cette initiative, des fonds d'urgence pour couvrir des besoins de fonds de roulement ainsi que de l'aide technique sont offerts aux entreprises et OBNL québécois.

