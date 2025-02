Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour soutenir le développement économique d'entreprises offrant des services bilingues et la création d'emploi en langues officielles.

VANCOUVER, BC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La capacité des entreprises de la Colombie-Britannique à offrir des services dans les deux langues officielles est un atout essentiel pour répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée. Il est aussi important de soutenir la formation et l'éducation des adultes en français puisque nous favorisons ainsi l'essor d'une main-d'œuvre bilingue qualifiée, la vitalité des communautés francophones et le développement d'un environnement commercial inclusif. Investir dans les deux langues officielles, c'est créer davantage de débouchés économiques et renforcer le rôle du français dans nos communautés.

C'est pourquoi, aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville, a annoncé un financement totalisant près de 1,9 million de dollars pour appuyer le développement économique d'entreprises et la création d'emploi dans l'Ouest du Canada. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique.

Plus précisément, le gouvernement du Canada versera 131 400 $ à la Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDÉCB). Cet investissement permettra de soutenir 40 entreprises touristiques établies à Kelowna, Victoria et Prince George, renforçant ainsi leur capacité à opérer et à communiquer dans les deux langues officielles.

Ce projet comprend ce qui suit :

l'organisation de trois ateliers de sensibilisation axés sur les avantages du bilinguisme;

un accompagnement personnalisé pour aider ces entreprises à développer des outils et des stratégies de communication et de prestation de services bilingues;

des formations afin d'améliorer les compétences linguistiques du personnel, et des campagnes de recrutement de main-d'œuvre francophone et bilingue;

l'élaboration d'une trousse de francisation spécifiquement conçue pour le secteur touristique et sa distribution auprès d'un réseau élargi d'entreprises;

une campagne de promotion pour appuyer les entreprises touristiques et valoriser le bilinguisme à l'échelle provinciale;

l'impression et la distribution de 30 000 exemplaires d'une brochure touristique bilingue par l'entremise d'un réseau de partenaires afin d'informer la clientèle francophone, francophile et anglophone sur les attractions et services touristiques de la province.

Cet investissement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à accroître la capacité des entreprises de la Colombie-Britannique à offrir des services dans les deux langues officielles et à promouvoir une offre de services bilingues dans le secteur touristique.

Soutien accru à l'emploi jeunesse dans l'Ouest canadien et à l'échelle nationale

Dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles, le gouvernement du Canada octroie 1 755 049 $ au Collège Éducacentre pour la période 2025-2026 à 2027-2028 afin d'appuyer la création de 213 emplois jeunesse en Colombie-Britannique, en Alberta et au Yukon.

En créant des emplois jeunesse dans l'Ouest canadien, le gouvernement du Canada offre aux jeunes une expérience d'emploi qui leur permet d'acquérir des compétences professionnelles améliorant leur employabilité et renforçant leurs connaissances de la langue seconde. En même temps, ces occasions d'emplois contribuent à l'épanouissement de nos deux langues officielles et des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Citations

« Les deux langues officielles sont un atout économique et culturel pour notre pays. Grâce à cet investissement, nous aidons les entreprises touristiques de la Colombie-Britannique à renforcer leur capacité à offrir des services en français et en anglais, tout en favorisant l'emploi jeunesse dans l'Ouest canadien et à travers le pays. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Le français fait partie intégrante de l'identité du Canada, et soutenir les organisations franco-colombiennes permet de faire rayonner notre diversité linguistique et culturelle. Ce financement reconnaît le rôle essentiel que ces organismes jouent pour renforcer la communauté francophone de la côte ouest, préserver notre patrimoine commun, et offrir aux générations futures des occasions de vivre et de travailler dans les deux langues officielles du pays. Investir dans la langue et la culture, c'est investir dans une Colombie-Britannique plus inclusive et plus dynamique. »

- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville

Les faits en bref

Fondée en 1998, la Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDÉCB) est un organisme à but non lucratif dédié à la représentation des intérêts économiques de la communauté francophone et francophile de la province.

Ce projet contribuera aux résultats escomptés du sous-volet Promotion de l'offre de services bilingues du programme Mise en valeur des langues officielles, dont l'objectif est d'encourager divers organismes des secteurs non gouvernementaux à offrir des services en français et en anglais, et à partager les meilleures pratiques à cet égard.

Le Collège Éducacentre, un des six organismes de prestation du programme Jeunesse Canada au Travail, est le seul collège francophone de la Colombie-Britannique. Devenu une organisation à but non lucratif en 1992, il a pour mandat de promouvoir la formation et l'éducation des adultes en français par le développement et l'offre d'une gamme variée de services et de ressources pédagogiques.

Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles appuie des employeurs ayant besoin de main-d'œuvre au sein des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Par conséquent, le programme soutient le développement de ces communautés, tout en permettant aux jeunes d'acquérir de l'expérience pratique liée à leurs études, de découvrir différentes régions du pays et de travailler dans leur première ou deuxième langue officielle ou de parfaire leur langue seconde.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec.

