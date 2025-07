Les survivantes et survivants des pensionnats autochtones et les survivantes et survivants intergénérationnels sont invités à se joindre au prochain Comité directeur du Monument national sur les pensionnats indiens

OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINABEG, le 29 juill. 2025 /CNW/ - En collaboration avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation, le gouvernement du Canada lance un appel de candidatures pour siéger au Comité directeur du Monument national sur les pensionnats indiens (Premières Nations, Métis et Inuit). On invite les survivantes et survivants des pensionnats indiens et les survivantes et survivants intergénérationnels, qui s'identifient comme membres d'une Première Nation, comme Métis ou comme Inuit, à poser leur candidature afin de contribuer à la prochaine étape de cet important projet.

En réponse à l'appel à l'action n° 81 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, le Monument national sur les pensionnats indiens (Premières Nations, Métis et Inuit) rendra hommage aux survivantes et survivants, à leurs familles et à leurs communautés, ainsi qu'aux enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats. Il sera situé en territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine Anishinabeg, sur la terrasse de l'Ouest de la colline du Parlement. Cet emplacement a été choisi par le Comité directeur avec l'autorisation de la Nation algonquine Anishinabeg, à l'issue d'un processus fondé sur la collaboration et le consensus.

Le Comité directeur continuera de veiller à ce que le projet du monument reste ancré dans les valeurs et les points de vue des Autochtones. Les membres du comité orienteront la prochaine étape du projet, notamment le processus de sélection de la conception, l'élaboration de matériel éducatif et de sensibilisation ainsi que les futurs programmes offerts sur place.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 9 septembre 2025. Les personnes intéressées peuvent consulter le site http://www.canada.ca/survivants-pensionnats pour en savoir plus sur les modalités de candidature.

Citations

« Le Monument national sur les pensionnats indiens (Premières Nations, Métis et Inuit) illustre la réalité de notre histoire commune et appelle au souvenir, à la responsabilité et à la guérison. Les survivantes et survivants ont guidé ce travail depuis le début, et continueront de le faire, en y apportant leur expérience, leurs connaissances et leur force. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux membres sortants du Comité directeur, dont le dévouement et la vision ont jeté les bases de ce monument. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les survivantes et survivants des pensionnats autochtones et les survivantes et survivants intergénérationnels détiennent des vérités que ce pays ne doit jamais oublier. Leurs voix sont essentielles à la conception de ce monument, non seulement en tant que lieu de commémoration, mais aussi en tant que témoignage vivant de la force, de la résilience et du cheminement continu vers la guérison. »

- Stephanie Scott, directrice générale, Centre national pour la vérité et la réconciliation

Les faits en bref

Le Comité directeur du Monument national sur les pensionnats indiens (Premières Nations, Métis et Inuit) a été créé en 2022 pour superviser le projet de monument. Au cours des deux dernières années, ses membres ont joué un rôle déterminant en définissant les orientations du travail qu'il réalise. Leurs efforts pour choisir l'emplacement du Monument et définir sa vision fondamentale ont jeté des bases solides pour sa construction, garantissant qu'il respecte les valeurs et les points de vue des Autochtones à chaque étape.

Liens connexes

Monument national sur les pensionnats indiens (Premières Nations, Métis et Inuit)

Centre national pour la vérité et la réconciliation

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]