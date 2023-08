Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie - Promesse tenue : les travaux sur le tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé débutent le 5 septembre prochain

QUÉBEC, le 30 août 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, confirme le début des travaux de réhabilitation du chemin de fer entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé le 5 septembre prochain. Il s'agit du troisième et dernier tronçon du grand projet visant la reprise du service de transport de marchandises entre Matapédia et Gaspé.

Afin de protéger l'infrastructure ferroviaire des intempéries, le Ministère procédera tout d'abord à des travaux d'entretien des empierrements de protection aux abords de la voie ferrée, à Chandler, qui consistent principalement en l'ajout de pierres pour remplir les espaces vulnérables. Les secteurs visés par les travaux longent le chemin de la Plage et la rue de la Plage, entre l'avenue McGrath et le lac Duguay. D'importants travaux seront par la suite réalisés en 2024 sur les 127 kilomètres de voies ferrées. À cela s'ajoutent le remplacement de plus de 120 ponceaux, la réfection d'un mur de soutènement et trois déplacements de voie.

Rappelons que le gouvernement du Québec a confirmé, en juin dernier, un investissement de plus de 870 M$ pour la réhabilitation complète du chemin de fer de la Gaspésie, ce qui permettra le retour du train jusqu'à Gaspé en 2026.

Citations

« Notre gouvernement met tout en œuvre pour le retour du train en Gaspésie. Ce projet de transport durable est plus qu'un vecteur de croissance : c'est notre engagement à poursuivre le développement économique et social de la région, en plus de contribuer à la diminution de nos émissions de GES. J'ai très hâte de revenir à Gaspé pour inaugurer ce chemin de fer réhabilité! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La réhabilitation du chemin de fer en Gaspésie est une réelle priorité pour notre gouvernement. Notre engagement est ferme, le train va se rendre jusqu'à Gaspé! Avec l'amorce des travaux du dernier tronçon, on peut affirmer que l'on franchit une nouvelle étape cruciale nous rapprochant de l'ultime remise en service du rail sur notre territoire. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Comme nous l'avons annoncé en juin dernier, les travaux sur le dernier tronçon du chemin de fer sont maintenant commencés et se poursuivront jusqu'en 2026! La population de la pointe gaspésienne verra bientôt plusieurs chantiers être entamés afin de permettre le retour du train jusqu'à Gaspé. C'est une fierté pour notre gouvernement de rendre possible le retour d'un outil de transport durable et d'un actif de développement économique névralgique pour la péninsule gaspésienne. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants :

Le chemin de fer la Gaspésie, qui s'étend sur 325 km entre Matapédia et Gaspé, est la propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le projet a été scindé en trois tronçons pour faciliter sa réalisation :

Matapédia à Caplan - en exploitation;



Caplan à Port-Daniel-Gascons - en cours de réalisation, mise en service prévue en 2024;

à Port-Daniel-Gascons - en cours de réalisation, mise en service prévue en 2024;

Port-Daniel - Gascons à Gaspé - début des travaux le 5 septembre et mise en service prévue en 2026.

- à Gaspé - début des travaux le 5 septembre et mise en service prévue en 2026. Le tronçon entre Port-Daniel - Gascons et Gaspé comporte de nombreux enjeux liés aux conditions géologiques et côtières. La voie ferrée emprunte des bancs de sable sur près de 15 km, dont certains segments ont été submergés. Un projet de conception et d'étude d'impact de la protection côtière de ce tronçon, pour assurer la pérennisation de la voie ferrée, est en cours.

- et Gaspé comporte de nombreux enjeux liés aux conditions géologiques et côtières. La voie ferrée emprunte des bancs de sable sur près de 15 km, dont certains segments ont été submergés. Un projet de conception et d'étude d'impact de la protection côtière de ce tronçon, pour assurer la pérennisation de la voie ferrée, est en cours. Le réseau ferroviaire est complémentaire au réseau routier québécois et présente une solution de remplacement qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la diminution de la congestion sur les routes.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724