Régime d'assurance voyage Pandémie de COVID-19 de Manuvie offert en octobre

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 16 sept. 2020 /CNW/ - À compter du mois d'octobre, le Régime d'assurance voyage Pandémie de COVID-19 de Manuvie sera offert aux Canadiens voyageant au Canada et à l'étranger, y compris dans les pays faisant l'objet d'un avis aux voyageurs de niveau 3. Le contrat prévoit une couverture d'assurance Soins médicaux d'urgence plus une couverture additionnelle pour les frais engagés en raison de la COVID-19 et les affections connexes. Il comprendra également une couverture additionnelle au titre de la garantie Interruption de voyage en raison d'une quarantaine.

Le Régime d'assurance voyage Pandémie de COVID-19 de Manuvie sera mis à la disposition des Canadiens par l'intermédiaire des réseaux de distribution de Manuvie, y compris les agents de voyage, les courtiers, les conseillers et les promoteurs de régime. Il sera aussi possible de le souscrire directement par l'intermédiaire du programme Pourmeprotéger Manuvie.

En tant que plus important fournisseur d'assurance voyage au Canada, Manuvie comprend que certains Canadiens ont des raisons familiales, professionnelles et d'autres raisons importantes de voyager au pays et à l'étranger - et plus que jamais, ils ont besoin d'une couverture spécialisée qui les protège en cas de maladie attribuable à la COVID-19.

« Cette pandémie a eu des conséquences remarquables sur le quotidien des Canadiens, et à Manuvie, notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité de nos clients, de nos employés, de nos partenaires et de nos collectivités. Cette assurance voyage spécialisée est conçue pour protéger ce qui vous tient le plus à cœur », a indiqué Alex Lucas, chef, Assurance, Manuvie.

Le contrat fournira la couverture suivante :

COUVERTURE MAXIMUM Couverture Soins médicaux d'urgence pour les

frais engagés pour d'autres raisons que la COVID-

19 Jusqu'à 5 000 000 $ CA par assuré Couverture Soins médicaux d'urgence pour

les frais engagés en raison de la COVID-19 ou

d'affections connexes après l'obtention d'un

résultat positif à un test effectué à l'étranger, y

compris les frais pour le retour à domicile par

transport aérien d'urgence Jusqu'à 200 000 $ CA par assuré Dépenses associées à la quarantaine suivant un

résultat positif à un test de COVID-19, un refus

d'entrée ou une recherche de contacts à

destination 150 $ par jour jusqu'à concurrence de 2 100 $ par

personne, ou 300 $ par jour jusqu'à concurrence

de 4 200 $ par famille (durée maximum de

14 jours) Modification de l'avertissement aux voyageurs par

le gouvernement canadien - passage du niveau 3 au niveau 4 Jusqu'à concurrence d'un maximum global de

500 $ par personne pour : Coût du billet pour le vol

de retour, repas et hébergement

Pour en savoir plus sur le Régime d'assurance voyage Pandémie de COVID-19 de Manuvie, cliquez ici.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 30 juin 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (900 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias : Shabeen Hanifa, Manuvie, 416 697-7684, [email protected]

Liens connexes

http://www.manulife.com