Réforme Drainville : jamais trop tard pour bien faire

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Alors que l'étude du projet de loi 23 du ministre Drainville continue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, la CSN réitère que, sous sa forme actuelle , il va détériorer une situation déjà précaire à plusieurs égards dans le réseau de l'éducation. En clair, cette énième réforme est vouée à l'échec et rate sa cible.

Au sortir de la pandémie, le Québec s'est retrouvé avec un réseau de l'éducation fragilisé : des élèves accumulant des retards scolaires et ayant de plus en plus de besoins particuliers, des inégalités sociales et scolaires qui s'accentuent, un personnel en nombre insuffisant et à bout de souffle ainsi qu'un accroissement de la détresse psychologique et de la violence.

Par son caractère centralisateur, cette réforme nous apparaît non seulement improductive à bien des égards, mais elle comporte aussi d'importantes attaques contre l'enseignement et les services éducatif s , l'autonomie des enseignantes et des enseignants et le Conseil supérieur de l'éducation. C'est pourquoi nous demandons au ministre d'abandonner son projet de loi, à l'exception de la question de la collecte de données sur le réseau.

CITATIONS

-KATIA LELIÈVRE, vice-présidente de la CSN

« Le projet de loi 23 ne fait pas le travail. Nous devons travailler ensemble pour faire de l'éducation une vraie priorité nationale. Le ministre Drainville doit prendre plus de mesures concrètes pour venir à bout du manque de personnel. Il faudra continuer à parler aux syndicats pour trouver des solutions pérennes et globales afin d'assurer un meilleur avenir à nos enfants. Pour cela, il faut notamment améliorer de façon notable les conditions de travail et l'organisation du travail pour faire en sorte d'attirer et de retenir le personnel. »

Pour consulter la plateforme de la CSN en éducation et en enseignement supérieur :

https ://bit.ly/3EAf0PY

- FRÉDÉRIC BRUN, président par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Il n'y a absolument rien dans le projet de loi 23 qui améliorera les conditions d'apprentissage des élèves. Et ça, les employé-es de soutien le savent parce qu'ils sont les yeux, les oreilles et les bras du réseau scolaire. Ils sont partout, tout le temps. Ils connaissent mieux que quiconque les problèmes actuels et sont en mesure d'identifier des solutions concrètes. Il est encore temps pour le ministre de les consulter réellement avant d'adopter une autre réforme vouée à l'échec.

- CAROLINE QUESNEL, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

« Ce n'est pas en concentrant les pouvoirs entre les mains d'un ministre tout-puissant ou en créant un Institut d'excellence en éducation - calqué sur l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) dont les mantras sont la performance et la rentabilité - que le gouvernement va régler les problèmes des réseaux de l'éducation. L'approche centralisatrice de la CAQ mine dangereusement la recherche, ses retombées et la diversité de ses points de vue. Elle impose également des œillères à la profession enseignante, en démantelant le Conseil supérieur de l'éducation qui offre un regard critique et pertinent, de la maternelle à l'université. »

DANNY ROY, président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

« Le projet de loi 23, dans sa mouture actuelle, brime l'autonomie universitaire et la liberté académique des professeur-es, deux conditions pourtant essentielles à l'accomplissement de la mission des établissements d'enseignement supérieur. Pire encore, ce projet de loi vient ouvrir la porte à diverses formes d'ingérence de la part du ministre et du gouvernement au niveau du contenu des programmes universitaires et de la recherche en éducation. Le ministre doit impérativement refaire ses devoirs en consultant et en impliquant concrètement les acteurs du milieu de l'enseignement supérieur. »

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La FEESP-CSN représente près de 40 000 employé-es de soutien dans le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

La FNEEQ-CSN regroupe quelque 35 000 professeurs, chargé-es de cours ainsi que tutrices et tuteurs, principalement en enseignement supérieur.

La FP-CSN représente plus de 700 professionnel-les du réseau collégial et universitaire et près de 1500 professeur-es d'université.

SOURCE CSN

