JASPER, AB, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Il y a un an, des intervenants d'urgence, des membres de la collectivité, des visiteurs, des amis et des voisins se sont regroupés pour évacuer, en toute sécurité, plus de 20 000 personnes de Jasper et du parc national Jasper. Ces efforts héroïques ont marqué le début d'un long combat pour la collectivité. En quelques jours, de nombreux feux de forêt ont conflué et ont enlevé la vie à un courageux pompier, détruit plus de 30 % des structures de Jasper, déraciné la vie des habitants et des travailleurs et ont eu un effet de longue durée sur le paysage.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, s'est jointe aux résidents de Jasper pour un moment de réflexion, de deuil et de commémoration. À l'occasion de l'événement commémoratif, la ministre Olszewski a rendu hommage au courage, à la force et à la résilience extraordinaires dont les membres de la collectivité ont fait preuve au cours de la dernière année, tout en reconnaissant l'engagement continu d'innombrables personnes et organismes qui aident Jasper à se reconstruire encore plus fort.

Citations

« Alors que nous soulignons l'année qui s'est écoulée depuis que les feux de forêt ont dévasté la ville de Jasper, j'ai été heureuse de me joindre aux membres de cette collectivité à l'occasion de cette journée de commémoration solennelle. Aujourd'hui, tous les Canadiens sont solidaires de la population de Jasper tandis que nous commémorons le courage et la résilience de cette fière collectivité et que nous poursuivons notre travail collectif pour reconstruire Jasper en tant que collectivité dynamique, bienveillante et accueillante, qualités pour lesquelles elle est connue dans le monde entier. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Un an après les feux de forêt, nous tenons à souligner la résilience et le courage des résidents de Jasper. Confrontés à cette immense perte, les membres de cette collectivité se sont unis avec une détermination et une solidarité remarquable que nous honorons aujourd'hui. Notre nouveau gouvernement demeure déterminé à aider Jasper et ses résidents -- travaillant en collaboration avec la collectivité et tous les ordres de gouvernement pour fournir du soutien significatif, redonner de l'espoir et aider les résidents de Jasper à reconstruire l'avenir qu'ils méritent. »

-L'honorable Stephen Guilbeault, ministre responsable de Parcs Canada, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi plus de 383 millions de dollars pour appuyer les efforts de lutte contre les incendies, de rétablissement et de reconstruction à Jasper et dans le parc national Jasper .

a investi plus de 383 millions de dollars pour appuyer les efforts de lutte contre les incendies, de rétablissement et de reconstruction à et dans le parc national . Avec l'appui des fonds fédéraux et en collaboration avec d'autres ordres de gouvernement et de partenaires :

354 logements provisoires ont été rendus disponibles accueillant 260 ménages et 510 personnes



Un financement fédéral a récemment été annoncé pour aider à couvrir les coûts non assurés associés à l'analyse du sol et à l'assainissement nécessaires avant que les résidents de Jasper puissent reconstruire des maisons sur leur propriété.

puissent reconstruire des maisons sur leur propriété.

Un village éphémère a été lancé dans le centre commercial de Jasper , ce qui a permis à sept entreprises locales de poursuivre leurs activités dans la collectivité.

, ce qui a permis à sept entreprises locales de poursuivre leurs activités dans la collectivité.

Le Jasper Business Recovery Program (programme de relance des entreprises de Jasper ) a été exécuté par l'intermédiaire de la Community Futures West Yellowhead, en partenariat avec PrairiesCan, afin de fournir un financement non remboursable permettant aux petites et moyennes entreprises de se stabiliser et de se reconstruire.

