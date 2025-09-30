OTTAWA, ON, le 30 sept. 2025 /CNW/ - En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous reconnaissons les effets dévastateurs et durables du système des pensionnats autochtones sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et nous rendons hommage à la force et à l'esprit des survivantes et survivants, de leurs familles et de leurs communautés.

À l'Association médicale canadienne (AMC), nous réfléchissons aux préjudices du passé et regardons vers l'avenir alors que nous progressons vers notre objectif de rendre les soins de santé plus équitables pour les peuples autochtones, guidés par un cercle d'orientation stratégique composé d'Aînées et Aînés, de gardiennes et gardiens du savoir et de leaders issus des communautés inuites, métisses et des Premières Nations.

En travaillant ensemble dans un souci de vérité, de respect et d'humilité, nous pouvons bâtir un meilleur système de santé pour l'avenir, un système où les droits des Autochtones sont protégés, leur guérison, favorisée, et leur autodétermination en matière de soins de santé, soutenue.

Nous invitons les organisations et personnes non autochtones du Canada à se joindre à nous pour observer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et à réfléchir à ce qu'elles peuvent faire pour aller plus loin dans leur propre parcours de réconciliation.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue : Relations de l'AMC avec les médias, [email protected], Eric Lewis, 506 566-1671