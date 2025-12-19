OTTAWA, ON, le 19 déc. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) salue l'acceptation aujourd'hui de l'entente de principe conclue le 10 décembre dernier entre la Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ) et le gouvernement du Québec qui suspend l'application de la Loi 2.

Ce dénouement démontre que ce n'est pas en imposant une loi de force, mais plutôt en travaillant en véritable partenariat avec la communauté médicale qu'il est possible d'atteindre, plus efficacement, des objectifs communs d'amélioration de l'accès aux soins et de prise en charge adéquate de la patientèle.

Le dialogue, la collaboration et le respect de l'expertise clinique et des réalités de terrain permettent de bâtir un système de santé plus solide grâce à des solutions réalistes, adaptées aux besoins des médecins et des patients et patientes, et surtout, durables dans le temps.

Nous réitérons notre appui aux médecins de famille dans la poursuite de ces objectifs essentiels pour un système de santé efficace, et nous encourageons l'ensemble des parties prenantes à maintenir ce climat d'écoute constructive. Nous souhaitons également souligner les efforts soutenus et les sacrifices consentis par les médecins qui ont travaillé avec détermination pour parvenir à cette entente. Cet avancement est le fruit de leur ténacité et de leur engagement envers la population et l'ensemble du système de santé.

Nous espérons aussi que le gouvernement du Québec pourra conclure rapidement une entente de principe avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) afin d'améliorer l'accès aux soins en deuxième et troisième ligne.

L'AMC demeure prête à soutenir les efforts de collaboration à travers le pays afin de renforcer l'ensemble de notre système de santé.

Dre Margot Burnell, présidente

Dr Jean-Joseph Condé, porte-parole et membre du Conseil d'administration de l'AMC et médecin de famille à Val-d'Or

