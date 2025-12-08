OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) accueille favorablement l'annonce faite aujourd'hui par Lena Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, concernant de nouvelles mesures visant à faciliter l'arrivée de médecins souhaitant s'établir au Canada.

La mise en place d'un nouveau programme d'entrée accélérée destiné aux médecins étrangers travaillant au pays de façon temporaire - de même que l'ajout de places supplémentaires dans le cadre du Programme des candidats des provinces - permettra d'intégrer plus rapidement un plus grand nombre de médecins au sein des communautés canadiennes.

Cette annonce représente un pas dans la bonne direction.

À l'heure actuelle, plus de 13 000 médecins formés à l'étranger vivant au Canada n'exercent pas dans leur domaine. Nous devons redoubler d'efforts pour reconnaître les talents médicaux déjà présents ici - et pour attirer, accueillir et retenir ceux provenant du monde entier.

En combinant ces politiques d'immigration à l'élargissement de procédures éprouvées de reconnaissance des titres de compétences, qui permettent aux médecins d'entrer en pratique plus rapidement, nous pourrons réellement améliorer l'accès aux soins sans compromettre la qualité des services offerts.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

